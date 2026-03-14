Никола Пепе спаси Виляреал в добавеното време срещу Алавес

Спорт
Драматичен гол в края донесе равенство 1:1 в двубой от Ла Лига

Никола Пепе спаси Виляреал в добавеното време срещу Алавес
Снимка: AP Photo
Алавес и Виляреал завършиха наравно 1:1 в изключително драматичен двубой от испанската Ла Лига. Баските бяха само на секунди от победата, но Никола Пепе се разписа дълбоко в добавеното време и донесе точката за "жълтата подводница“.

Домакините започнаха срещата по-уверено и заложиха на агресивна преса, която затрудни сериозно изнасянето на топката от страна на Виляреал. Играчите на Марселино трудно намираха пространства в добре подредената защита на Алавес, а единствената по-опасна ситуация преди почивката беше удар с глава на Сержи Кардона в 25-ата минута, който премина покрай гредата.

Алавес поведе в 40-ата минута след куриозно развитие. Пабло Ибанес проби по десния фланг и центрира остро в наказателното поле, където топката се отклони и попадна у Тони Мартинес. При опита му да играе с пета тя рикошира в тялото на бившия защитник на баските Рафа Марин и се озова в мрежата за 1:0.

Малко преди почивката Виляреал пропусна отлична възможност да изравни. Сивера спаси удар на Комесаня от близка дистанция, а при добавката Никола Пепе стреля неточно.

След почивката гостите опитаха да увеличат натиска и Марселино извърши няколко промени в състава, включително пускането в игра на Жерар Морено и Алберто Молейро. Въпреки това Алавес продължи да се защитава дисциплинирано и не допускаше чисти положения.

В 63-ата минута двубоят бе временно прекъснат заради хвърлени предмети от трибуните, като един от тях удари страничния съдия.

С наближаването на края Виляреал все пак създаде няколко опасни атаки. В 72-рата минута Сивера трябваше да се намесва решително след удар отблизо на Микаутадзе. Малко по-късно домакините имаха и доза късмет, след като след неуспешен опит за изчистване топката се отби в гредата зад Сивера.

Заради многото прекъсвания съдията добави девет минути към редовното време. Когато изглеждаше, че Алавес ще удържи победата, Виляреал стигна до изравняване. В осмата минута на добавеното време Никола Пепе реализира със страхотен удар от дистанция и оформи крайното 1:1.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Алавес #ФК Виляреал

ТОП 24

В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
1
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
2
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
3
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация
4
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на...
Заради случая с частното училище край София започва проверка в цялата училищна система, каза Сергей Игнатов
5
Заради случая с частното училище край София започва проверка в...
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
6
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
3
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Европейски футбол

Марсилия стигна до успех срещу Оксер с късен гол на Гуири
Марсилия стигна до успех срещу Оксер с късен гол на Гуири
Борусия Мьонхенгладбах се справи със Санкт Паули и се отдалечи от опасната зона Борусия Мьонхенгладбах се справи със Санкт Паули и се отдалечи от опасната зона
Чете се за: 01:22 мин.
Отборът на Александър Гицов поднесе сензация срещу Фенербахче в Турция Отборът на Александър Гицов поднесе сензация срещу Фенербахче в Турция
Чете се за: 01:45 мин.
Български национал си отбеляза автогол и след минути донесе точка на отбора си Български национал си отбеляза автогол и след минути донесе точка на отбора си
Чете се за: 01:32 мин.
Реал Мадрид готви мащабна селекция през лятото Реал Мадрид готви мащабна селекция през лятото
Чете се за: 01:00 мин.
Игор Тудор: Ситуацията в Тотнъм е трудна, но трябва да се борим Игор Тудор: Ситуацията в Тотнъм е трудна, но трябва да се борим
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Каква геополитическа посока ще поеме Унгария след изборите на 12 април? Каква геополитическа посока ще поеме Унгария след изборите на 12 април?
Чете се за: 16:42 мин.
По света
Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток? Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток?
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Парите на държавата: Народното събрание прие удължителния бюджет на...
Чете се за: 03:40 мин.
Политика
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
