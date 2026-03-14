Никола Пепе спаси Виляреал в добавеното време срещу Алавес

Алавес и Виляреал завършиха наравно 1:1 в изключително драматичен двубой от испанската Ла Лига. Баските бяха само на секунди от победата, но Никола Пепе се разписа дълбоко в добавеното време и донесе точката за "жълтата подводница“.

Домакините започнаха срещата по-уверено и заложиха на агресивна преса, която затрудни сериозно изнасянето на топката от страна на Виляреал. Играчите на Марселино трудно намираха пространства в добре подредената защита на Алавес, а единствената по-опасна ситуация преди почивката беше удар с глава на Сержи Кардона в 25-ата минута, който премина покрай гредата.

Алавес поведе в 40-ата минута след куриозно развитие. Пабло Ибанес проби по десния фланг и центрира остро в наказателното поле, където топката се отклони и попадна у Тони Мартинес. При опита му да играе с пета тя рикошира в тялото на бившия защитник на баските Рафа Марин и се озова в мрежата за 1:0.

Малко преди почивката Виляреал пропусна отлична възможност да изравни. Сивера спаси удар на Комесаня от близка дистанция, а при добавката Никола Пепе стреля неточно.

След почивката гостите опитаха да увеличат натиска и Марселино извърши няколко промени в състава, включително пускането в игра на Жерар Морено и Алберто Молейро. Въпреки това Алавес продължи да се защитава дисциплинирано и не допускаше чисти положения.

В 63-ата минута двубоят бе временно прекъснат заради хвърлени предмети от трибуните, като един от тях удари страничния съдия.

С наближаването на края Виляреал все пак създаде няколко опасни атаки. В 72-рата минута Сивера трябваше да се намесва решително след удар отблизо на Микаутадзе. Малко по-късно домакините имаха и доза късмет, след като след неуспешен опит за изчистване топката се отби в гредата зад Сивера.

Заради многото прекъсвания съдията добави девет минути към редовното време. Когато изглеждаше, че Алавес ще удържи победата, Виляреал стигна до изравняване. В осмата минута на добавеното време Никола Пепе реализира със страхотен удар от дистанция и оформи крайното 1:1.