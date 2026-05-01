Мохамед Салах пропуска мача с Манчестър Юнайтед, но ще се завърне в игра преди края на сезона

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах ще пропусне гостуването на Манчестър Юнайтед в неделя, но ще може да вземе участие в следващите мачове на тима до края на сезона. Това заяви мениджърът на мърсисайдци Арне Слот на пресконференция в петък.

Салах получи болки в бедрото при победата с 3:1 над Кристъл Палас миналата седмица и все още не е готов за игра, но според Слот състоянието му не е притеснително.

"Обикновено той се справя с леките контузии много по-бързо от другите играчи, но сега очакваме той да бъде готов за оставащите мачове от сезона, но не и този в неделя. Облекчение за нас е, че не става дума за тежка травма. Той ще може да завърши сезона и да участва на световното първенство. Мо заслужава да получи подобаващо изпращане от феновете", заяви Слот.

Салах ще напусне Ливърпул в края на сезона, но все още не е ясно къде ще продължи кариерата му.

През миналия сезон египтянинът бе голмайстор на Висшата лига с 29 попадения и помогна на Ливърпул да спечели титлата, но през този сезон има едва седем гола, а мърсисайдци все още не са си осигурили място в топ 5. До края на сезона "червените" имат още четири мача, като последният от тях е на 24 май срещу Брентфорд на "Анфийлд". Първият мач на Египет на световното първенство пък е на 15 юни срещу Белгия.