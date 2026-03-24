Мохамед Салах напуска Ливърпул след края на сезона

Мохамед Салах ще напусне Ливърпул в края на сезона, съобщи египетският национал в социалната мрежа Инстаграм. 33-годишното крило обяви решението си със специално видео съобщение.

"Здравейте на всички. За съжаление, този ден дойде. Това е първата част от моето сбогуване. Напускам Ливърпул в края на сезона. Искам да започна с това, че не можех да си представя, че този клуб, град и фенове ще станат част от живота ми. Ливърпул е повече от футболен клуб, това е страст, история и дух. Не мога да го обясня с думи на тези, които не са част от клуба", каза Мохамед Салах в своето изявление.

Той е с Ливърпул от лятото на 2017 година. Египтянинът е отбелязал 255 гола в 435 мача с екипа на "червените", като спечели девет трофея, включително две титли във Висшата лига и Шампионската лига.