Салах не е изиграл последния си мач за Ливърпул

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах се очаква да се завърне в игра преди края на настоящия сезон, след като стана ясно, че получената травма не е толкова сериозна, колкото се предполагаше първоначално.

Египетският национал се появи в игра при победата с 3:1 над Кристъл Палас, но впоследствие се появиха съмнения за увреждане на подколянното сухожилие, което можеше да го извади от сметките до края на кампанията. Както е известно, Салах ще напусне „Анфийлд“ след края на първенството.

От щаба на националния отбор на Египет първоначално обявиха, че футболистът ще се нуждае от около четири седмици възстановяване заради разкъсване, което би означавало край на сезона за него. От Ливърпул обаче уточниха, че става дума за значително по-лека мускулна травма.

„Ливърпул може да потвърди, че се очаква Салах да бъде на разположение преди края на сезона. Проблемът, довел до изваждането му от игра, е диагностициран като лека мускулна травма“, се посочва в официалното съобщение на клуба.

Салах заема трето място във вечната реализаторска листа на мърсисайдци с 257 гола в 440 мача.