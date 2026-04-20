Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Ангел Русев стана за шести пореден път европейски шампион...
Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
При 98,33% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

Мохамед Салах: Надявам се да мога да се сбогувам по правилния начин

Мохамед Салах
Нападателят Мохамед Салах заяви, че иска да приключи престоя си в английския футболен клуб Ливърпул по „правилния начин“, след като вкара гол при последното си участие в дербито на Мърсисайд срещу Евертън, спечелено с 2:1 от неговия отбор.

Египетският национал откри резултата на стадион „Хил Дикинсън“, с което достигна легендата Стивън Джерард за най-много голове - 9, срещу този съперник. Бето изравни резултата за Евертън в началото на второто полувреме, но капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк вкара победния гол за „червените“ в 10-ата минута на добавеното време.

„Чувството е страхотно, ако трябва да бъда честен. Най-важното нещо беше да помогна на отбора да се успокои и да запази увереност, защото знаехме още преди мача, че ще бъде труден. Доволен съм, че в крайна сметка го спечелихме“, каза Мохамед Салах пред „Скай Спортс“ след срещата.

33-годишният нападател има само още пет двубоя преди да напусне Ливърпул след края на сезона, но ще го направи като третия най-резултатен играч в историята на клуба, единствено след Иън Ръш и Роджър Хънт.

Попитан дали вече прави равносметка за кариерата си на „Анфийлд“, Салах отговори:

„Не, но искам да продължа да вкарвам и да помогна на отбора поне да се класира за Шампионската лига следващия сезон. Надявам се да мога да се сбогувам по правилния начин.“

През този сезон Мохамед Салах не успява да достигне обичайните си високи показатели при головете, като за 38 мача във всички турнири има едва 12 попадения.

Ливърпул заема последното място, даващо право на участие в най-силния клубен турнир - петото, с 55 точки при пет оставащи кръга във Висшата лига и е на 7 точки пред шестия Челси.

