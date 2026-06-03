Добри новини за Испания и Ламин Ямал на прага на Мондиал 2026

Звездата на Барселона и Испания Ламин Ямал е все по-близо до това да играе в първия мач на Ла Роха на световното първенство.

Селекционерът Луис Де ла Фуенте потвърди в сряда, че каталунският вундеркинд, който контузи подколянно сухожилие в края на сезона с екипа на Барселона, "би трябвало да е готов" за първия мач на Испания на започващото след осем дни световно първенство.

"Ако всичко продължи както досега, Ламин би трябвало да е готов за мача на 15 юни, но това не гарантира, че ще играе. Ще оценим ситуацията в подходящия момент", заяви испанският треньор на пресконференция.

Нито Ямал, нито Нико Уилямс (Атлетик Билбао), нито Микел Мерино (Арсенал) ще бъдат на разположение за приятелския мач срещу Ирак в четвъртък в Ла Коруня, предпоследният такъв за настоящите европейски шампиони преди началото на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада (11 юни - 19 юли).

„Състоянието на контузените играчи се развива според очакванията“, добави Де ла Фуенте.

Испания, която е в група H с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, е непобедена в официални състезания от 2023 г., и логично е сред фаворитите на турнира.

Испанците ще започнат кампанията си в Атланта на 15 юни срещу Кабо Верде, а след това ще се изправят срещу Саудитска Арабия в същия град на 21 юни. Третият мач срещу Уругвай ще се играе в Гуадалахара, Мексико, на 27 юни.

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