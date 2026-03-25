Учебен или присъствен ще е 20 април?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Големият избор пред Салах - пари, престиж или ново предизвикателство

Саудитска Арабия изглежда като най-вероятната следваща спирка.

Мохамед Салах
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

По време на деветгодишния си престой Мохамед Салах се превърна в символ на Ливърпул, но от следващия сезон ще има нов дом, след като във вторник стана ясно, че ще напусне в края на кампанията.

„Би Би Си“ разглежда възможните опции пред 33-годишния футболист – кои клубове реално могат да си го позволят и кои държави са проявявали интерес към него. Саудитска Арабия изглежда като най-вероятната следваща спирка. Салах е възприеман като лице на Близкия изток и арабския свят, което прави подобен трансфер изключително привлекателен.

За саудитците той е огромен актив като водещ мюсюлмански футболист в света и привличането му изглежда напълно логично.

Още през 2023 г. Ал-Итихад отправи оферта от 150 милиона паунда, която беше отхвърлена от Ливърпул.

Сега, като свободен агент, интересът към него остава сериозен. Сред възможните кандидати са грандовете Ал-Хилал, Ал-Насър и Ал-Ахли, както и Ал-Кадисия, воден от Брендън Роджърс.

Финансово сделката не е проблем. Според експерта Кийрън Магуайър:
„Без съмнение могат да си го позволят – Кристиано Роналдо получава около 170 милиона паунда годишно.“

Основният въпрос е дали самият Салах ще сметне подобен ход за правилен, особено на фона на геополитическата обстановка в региона. Възможно е Салах да последва примера на Лионел Меси и да премине в Мейджър Лийг Сокър.

Заплатата там няма да е толкова висока, но пак би била значителна. Лигата използва правилото за „звезден играч“ (известно като правилото на Дейвид Бекъм), което позволява привличането на големи имена.

Комисарят на MLS Дон Гарбър дори публично насърчи Салах да обмисли подобен трансфер.

Интер Маями, където играе Меси, разполага с най-големия бюджет в лигата, а привличането на Салах би имало огромен маркетингов ефект, особено предвид предстоящото Световно първенство в САЩ. Въпреки че този сезон не е на обичайното си ниво, Салах остава продуктивен и вярва, че може да играе на най-високо равнище, включително в Шампионската лига.

Все пак трансфер в друг клуб от Висша лига изглежда малко вероятен. Дори Нюкасъл, въпреки саудитската собственост, е ограничен от финансовите правила.

Сред малкото европейски клубове, които могат да си го позволят, са Пари Сен Жермен, Байерн Мюнхен, Реал Мадрид и Барселона, но при тях има други фактори – като промяна в трансферната политика или наличието на играчи на неговата позиция.

