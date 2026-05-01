Времето през май: Очакват се температури от минус 3 до 35 градуса

Най-ниските температури през май у нас ще са между 0 и 5 градуса, във високите полета до минус 2 – минус 3 градуса, а най-високите ще са между 30 и 35 градуса, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През май се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която в по-голямата част от страната е между 16 и 19 градуса, по Черноморието и във високите полета – 15-17 градуса, в планините – от 0-8 градуса по високите части над 2000 метра, до 12-14 градуса в по-ниските планински части.

В по-голямата част от страната средно месечната сума на валежите ще бъде около нормата. Месечната норма на валежите е между 50 и 70 литра на квадратен метър, по Черноморието и долината на река Струма - между 30 и 50 литра на квадратен метър, в планинските и припланинските райони – от 70 до 140 литра на квадратен метър.

Май ще започне със студено време, ще има валежи от дъжд, а в планините – и от сняг

Месецът ще започне със сравнително студено време, на много места в страната с валежи от дъжд, а в планините над 1000 метра - от сняг. Около средата на първото десетдневие валежите постепенно ще спрат и ще се установи предимно слънчево време. Температурите ще се повишат и ще са около климатичните норми. През последните дни от периода отново се повишава вероятността за краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на повече места в страната.

Второто десетдневие на май ще е с температури, по-високи от обичайните за месеца

През второто десетдневие температурите ще са около и по-високи от обичайните. По-голяма вероятност за синоптична обстановка с краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има през периода 12-16 май, когато и температурите за кратко относително ще се понижат. През втората половина от десетдневието се очаква да бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността и с малка вероятност за изолирани краткотрайни следобедни валежи.

Третото десетдневие ще е с температури около нормалните за периода

В началото на третото десетдневие от месеца въздушната маса над страната ще се лабилизира и до средата на периода ще има повишена вероятност за развитие на купесто-дъждовна облачност, валежи и гръмотевични бури. Температурите ще са около нормалните за периода. През втората половина от десетдневието изгледите са за слънчево и сравнително топло време.