БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Ивелин Попов: Всяко второ дете в Русия е фен на Спартак

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Не обичам силен алкохол. Мога да пия само за нечие здраве и дори тогава не много, разкри бившият футболист.

Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият халф на Спартак Ивелин Попов си спомни шампионските празненства през сезон 2016/17 в интервю за Sport-Express. В Русия българинът игра за Кубан, Спартак, Рубин, Ростов и Сочи.

Всички видяхме онова видео с луната на Милър. Между другото, никога не съм я опитвал. Не обичам силен алкохол. Мога да пия само за нечие здраве и дори тогава не много.

Говорил съм много с хора от отбора: всяко второ дете в Русия е фен на Спартак. Представете си, че сте на тяхно място.

За всеки руски футболист, който подкрепя Спартак от детството си, да бъде капитан и да стане шампион с любимия си отбор е най-голямото щастие след раждането на дете.

Нищо странно, просто силна любов към клуба и емоции. Ние, чужденците, не усетихме този момент толкова интензивно. Разбира се, че се гордея – ще говоря за спечелването на шампионата до края на живота си. Но за руснаците тези емоции са несравними“, заяви Ивелин Попов.

Веднъж, когато играех за Спартак, попаднахме в огромно задръстване и трябваше да стигнем до хотела. Спомням си също, когато жена ми беше бременна с дъщеря ни, отидохме на лекар с метро, защото щеше да се наложи да чакаме шест часа в задръстване!

Винаги са се отнасяли добре с нас в болниците. Здравеопазването ви е отлично. Веднъж дори ме помолиха да донеса лекарства от Русия в България“, каза още Попов.

Българинът коментира и напрежението между него и Валери Карпин, когато двамата бяха в Ростов. След това обаче двамата работиха в Сочи: „Ще го кажа така: всеки футболист е егоист. И аз съм правил грешки и не винаги съм бил прав. Не трябваше да реагирам така в онзи момент. Преди този скандал с Карпин бяхме много близки. Извън терена го смятах за по-голям брат.

Понякога има ситуации, в които реагираш емоционално в момента и тогава е трудно да признаеш, че си сгрешил. Футболистът винаги си мисли, че е прав. Това е като с малко дете — то се събужда и плаче, докато не се нахрани. В моя случай беше важно да узрея.

Карпин игра в Европа в продължение на много години — със сигурност щеше да реагира по същия начин, както аз понякога“.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Ивелин Попов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ