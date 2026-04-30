Новият български парламент - профилът на депутатите

42-ма са юристите и адвокатите в 52-рото Народно събрание. С един по-малко са икономистите и финансистите. 33-ма са преподаватели и университетски преподаватели, а инженерите, архитектите и технически специалисти са 24-ма. Сред новите законотворци ще има и 12 журналисти, а представителите на спорта и културата са 8.

И още: жените в новия парламент са една четвърт от всички - само 57. Но каква е квотата им по партии?

Дамите от "Прогресивна България" са 26%, от ГЕРБ-СДС са 23%. В "Демократична България" дамите са 29%, а в ПП - 13%. Жените в ДПС са 24 на сто, а в редиците на "Възраждане" - 8%.







Средно в страните от ЕС жените в националните парламенти са 33,6%.