Как новите депутати разделиха местата в пленарната зала?

За първи път от близо 30 години имаме парламент, в който партия има абсолютно мнозинство. В новoто Народно събрание влязоха 5 партии и коалиции, но парламентарните групи са вече 6. Най-голямата - на „Прогресивна България" зае местата в център-ляво. Знаете - най-новата политическа сила спечели пълно мнозинство и има 131 депутати.

Народните представители на ГЕРБ–СДС са в център-дясно. Коалицията има 39 депутати. Парламентарната група на ПП-ДБ трябваше да е трета по големина, но след разделението снощи - ДБ има 21 народни представители, а ПП - 16. Всички заедно седнаха на крайните десни редици. ДПС с 21 депутати се позиционира между „Прогресивна България" и ГЕРБ.

А най-малката група - тази на „Възраждане“, с 12 народни представители - зае крайната лява част на пленарната зала.