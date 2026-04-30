ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НОВИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Законопроект за промени в Закона за държавния дълг внесоха от ГЕРБ-СДС в първия работен ден

Чете се за: 02:07 мин.
рото народно събрание започна работа снимки
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг в първия работен ден на 52-рото Народно събрание, с което заяви ясен ангажимент към разширяване на възможностите за спестяване и инвестиции на българските граждани. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Основният акцент в предложените промени е създаването на регламентиран механизъм за издаване на държавни ценни книжа (ДЦК), насочени пряко към физически лица, без необходимост от посредници.

От формацията посочват, че този законопроект цели осигуряване на лесен, прозрачен и равнопоставен достъп до държавни инвестиционни инструменти за всички граждани, независимо от техните финансови възможности. Предвижда се създаването на безплатна електронна платформа, както и възможност за закупуване на ДЦК чрез клоновата мрежа на „Български пощи“, без допълнителни такси и комисионни. Така се предлага реална алтернатива на традиционните банкови депозити, при по-висока степен на сигурност и предвидимост.

Законопроектът поставя акцент върху гъвкавостта и доверието в системата, като въвежда възможност за доброволно предсрочно обратно изкупуване на ценните книжа преди настъпване на падежа. Същевременно се гарантира пълна прозрачност чрез ясно обявени условия, доходност и срокове, което създава стабилна и предвидима среда за инвеститорите.

Предлаганите мерки са част от по-широка визия за повишаване на финансовата грамотност и насърчаване на дългосрочното спестяване сред населението. Чрез прякото участие на гражданите в публичните финанси се изгражда по-силна връзка между държавата и обществото, както и по-устойчива икономическа култура, съобразена с европейските стандарти и добри практики.

