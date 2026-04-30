Ашли Йънг обяви края на кариерата си

Бившият национал на Англия Ашли Йънг обяви, че ще прекрати професионалната си кариера след края на сезона, информира BBC.

„Това беше невероятно пътешествие, за което като дете можех само да мечтая, но всяка история има своя край. Възможно е съботният мач да бъде последният ми като професионалист… 23 години и това е краят“, сподели 40-годишният футболист.

Йънг стартира кариерата си в Уотфорд, след което премина през Астън Вила, Манчестър Юнайтед, Интер и Евертън, преди да се присъедини към Ипсуич Таун през миналото лято.

С екипа на националния отбор на Англия Йънг дебютира през ноември 2007 година, като записа 39 мача и отбеляза 7 гола.

Последният двубой на Ипсуич Таун за сезона е срещу Куинс Парк Рейнджърс тази събота. Тимът ще се опита да си осигури директна промоция за Висша лига, като в момента заема второто място в Чемпиъншип с 81 точки, с минимален аванс пред преследвачите си.