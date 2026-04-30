Симеоне: Бяхме по-добрият отбор след почивката

Треньорът на Атлетико похвали феновете за атмосферата на стадион „Метрополитано“.

Диего Симеоне
Наставникът на Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне похвали играчите си за показаното в първия полуфинал в Шампионската лига срещу Арсенал, завършил при резултат 1:1.

Гостите от Лондон излязоха напред в резултата с дузпа на Виктор Гьокереш в края на първата част, а 10 минути след подновяването на играта Хулиан Алварес се възползцва от шанса да изравни за „дюшекчиите“, също от бялата точка.

„Първото полувреме беше равностойно - може би имаха повече притежание на топката, но не създадоха много шансове. Имат много силен състав, когато резервите влязоха, те бяха по-добри от титулярите. Въпреки това ние бяхме по-добрият отбор през второто полувреме“, каза Диего Симеоне.

През вторите 45 минути Атлетико имаше преимущество във владеенето на топката и създаде повече положения, но не успя да стигне до обрат и да извоюва преднина преди реванша на „Емирейтс“ след седмица.

„Те се отпуснаха малко, а ние се организирахме. Бяхме по-солидни в защита и създадохме шансове чрез (Антоан) Гризман и (Адемола) Лукман“, обясни аржентинският специалист.

Симеоне похвали феновете за атмосферата на стадион „Метрополитано“, заявявайки: „Днес беше невероятно. Рядко виждаме такъв ентусиазъм, какъвто имаше в началото на мача. Не всички ще бъдат там за втория двубой, но техните сърца и души ще бъдат с нас.“

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Атлетико Мадрид #Диего Симеоне

