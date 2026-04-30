Артета недоволства за отменената дузпа за Арсенал

Треньорът изрази удовлетворение от представянето на своя отбор в тежката атмосфера на стадиона в Мадрид.

Микел Артета
Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази сериозно недоволство от решението на съдийската бригада да отмени отсъдена дузпа за неговия отбор в първия полуфинален двубой срещу Атлетико Мадрид в Шампионска лига.

Ситуацията се разигра през второто полувреме, когато главният съдия Дани Маккели първоначално посочи бялата точка за нарушение срещу Еберечи Езе. След намесата на системата ВАР обаче решението бе преразгледано и отменено, а двубоят завърши 1:1.

Артета бе категоричен, че според него контактът е бил достатъчен за дузпа и постави под съмнение процеса на преглед на ситуацията.

„Това, което ме ядосва най-много, е как по дяволите тази дузпа срещу Езе бе отменена. Има контакт, взето е решение и не може да бъде променяно след толкова повторения. Това е ситуация, която може да повлияе върху целия сезон. На това ниво е недопустимо. Очевидно първоначалното решение беше правилното и промени хода на мача“, заяви испанският специалист след срещата.

Наставникът на Арсенал прие решението за дузпата в полза на Атлетико, отсъдена за игра с ръка на Бен Уайт, като подчерта, че според него подобно отсъждане трудно би било дадено във вътрешното първенство.

„Трябва да приемем и тази ситуация с Бен Уайт, но същевременно и дузпата срещу Езе беше напълно реална“, допълни Артета.

Въпреки равенството, треньорът изрази удовлетворение от представянето на своя отбор в тежката атмосфера на стадиона в Мадрид, като подчерта, че изходът от сблъсъка остава напълно отворен.

„Можем да извлечем много позитиви от този мач. Знаехме, че ще има трудни моменти, но се справихме добре. Съперникът има сериозна история тук и е способен на силни резултати, но останахме в играта. Всичко ще се реши в Лондон, пред нашите фенове. Там ще зависи изцяло от нас“, заяви още Артета.

Реваншът на „Емирейтс“ е насрочен за 5 май.

