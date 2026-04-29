Атлетико Мадрид и Арсенал оставиха интригата за реванша след равенство на "Метрополитано"

Първият полуфинален мач в Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Арсенал завърши при равенство 1:1. И двете попадения в срещата дойдоха след дузпи.

През първото полувреме двата отбора си размениха по един точен удар. Давид Рая изби изстрел на Хулиан Алварес.

В края на първата част гостите получиха дузпа за нарушение на Давид Ханцко срещу Виктор Гьокереш. Именно нападателят застана зад бялата точка и откри резултата с плътен шут.

Първият точен изстрел след почивката на стадион "Метрополитано" в Мадрид бе на сметката на домакините. Хулиан Алварес изведе Адемола Лукман сам срещу вратаря, но Давид Рая отрази шута.

В 54-ата минута възпитаниците на Диего Симеоне също получиха дузпа след намесата на ВАР. Бен Уайт блокира с ръка удар на Маркос Йоренте. Хулиан Алварес възобнови равенството от бялата точка.

"Дюшекчиите" бяха близо до обрат в 64-ата минута, когато Антоан Гризман стреля в напречната греда с шут от вътрешността на наказателното поле.

В 74-ата минута Адемола Лукман отново се озова непокрит в пеналтерията, но Давид Радя отново бе на ниво и улови удара му по земя.

Резервата Еберечи Езе донесе свежест в атаката на "артилеристите" и в 78-ата минута спечели дузпа за контакт с Давид Ханцко. След като преразгледа ситуацията с ВАР съдията Дани Макели промени решението си.

Реваншът на стадион "Емиратс" в Лондон е във вторник, 5 май, от 22:00 часа.