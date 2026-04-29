Атлетико Мадрид и Арсенал оставиха интригата за реванша след равенство на "Метрополитано"

Милен Костов
Чете се за: 02:02 мин.
Двата отбора не се победиха, след като си отбелязаха по един гол от дузпа.

Първият полуфинален мач в Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Арсенал завърши при равенство 1:1. И двете попадения в срещата дойдоха след дузпи.

През първото полувреме двата отбора си размениха по един точен удар. Давид Рая изби изстрел на Хулиан Алварес.

В края на първата част гостите получиха дузпа за нарушение на Давид Ханцко срещу Виктор Гьокереш. Именно нападателят застана зад бялата точка и откри резултата с плътен шут.

Първият точен изстрел след почивката на стадион "Метрополитано" в Мадрид бе на сметката на домакините. Хулиан Алварес изведе Адемола Лукман сам срещу вратаря, но Давид Рая отрази шута.

В 54-ата минута възпитаниците на Диего Симеоне също получиха дузпа след намесата на ВАР. Бен Уайт блокира с ръка удар на Маркос Йоренте. Хулиан Алварес възобнови равенството от бялата точка.

"Дюшекчиите" бяха близо до обрат в 64-ата минута, когато Антоан Гризман стреля в напречната греда с шут от вътрешността на наказателното поле.

В 74-ата минута Адемола Лукман отново се озова непокрит в пеналтерията, но Давид Радя отново бе на ниво и улови удара му по земя.

Резервата Еберечи Езе донесе свежест в атаката на "артилеристите" и в 78-ата минута спечели дузпа за контакт с Давид Ханцко. След като преразгледа ситуацията с ВАР съдията Дани Макели промени решението си.

Реваншът на стадион "Емиратс" в Лондон е във вторник, 5 май, от 22:00 часа.

ТОП 24

Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
1
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
2
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн....
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
3
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
4
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на...
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
5
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя"
6
Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Футбол

Ал-Насър се доближи до титлата след нова победа и гол на Кристиано Роналдо
Ал-Насър се доближи до титлата след нова победа и гол на Кристиано Роналдо
Бойко Величков: Заслужено сме на финал Бойко Величков: Заслужено сме на финал
Чете се за: 01:40 мин.
Георги Илиев: Мачът с Локомотив Пловдив ще бъде по-тежък и от този Георги Илиев: Мачът с Локомотив Пловдив ще бъде по-тежък и от този
Чете се за: 01:50 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Последните 10 минути в Разград ни костваха класирането на финал Пер-Матиас Хьогмо: Последните 10 минути в Разград ни костваха класирането на финал
Чете се за: 02:42 мин.
Христо Янев: Феновете са сърцето, аз трябва да съм разума Христо Янев: Феновете са сърцето, аз трябва да съм разума
Чете се за: 04:00 мин.
ЦСКА се класира на финала за Купата на България след нулево равенство с Лудогорец ЦСКА се класира на финала за Купата на България след нулево равенство с Лудогорец
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
На прага на новия парламент: Трескава подготовка преди тържественото заседание на 52-рото НС На прага на новия парламент: Трескава подготовка преди тържественото заседание на 52-рото НС
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Схема за празни рафтове и пълни джобове: Държавата закрива "Магазин за хората" Схема за празни рафтове и пълни джобове: Държавата закрива "Магазин за хората"
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя" Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Изпълнителна агенция "Пътища" окупираха Община Бойчиновци
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват резултатите...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Последно сбогом с Михаил Заимов (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Двама евреи бяха атакувани с нож в квартал на Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
