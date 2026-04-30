Английски сблъсък приковава вниманието в Лига Европа

Тази вечер ще се изиграят първите полуфинални срещи в Лига Европа. От 22:00 часа Нотингам Форест приема Астън Вила, докато по същото време Брага се изправя срещу Фрайбург.

Сблъсъкът между Форест и Вила противопоставя два отбора от Висша лига, които са само на крачка от финала. Тимът на Витор Перейра все още не е гарантирал мястото си в елита на Англия, но в последните кръгове направи сериозна крачка към оцеляването след убедителни победи над Бърнли и Съндърланд. В европейската надпревара Нотингам елиминира Порто в четвъртфиналите и влиза с повишено самочувствие в двубоя.

От своя страна съставът на Унай Емери води битка за място в топ 5 в първенството и разполага с наставник, доказал качествата си именно в този турнир със Севиля. Вила изглежда фаворит на база цялостното си представяне и предимството да приеме реванша на свой терен, но добрата форма на Нотингам обещава сериозно изпитание за бирмингамци.

В другия полуфинал Брага посреща Фрайбург. Португалският тим заема четвъртата позиция в местното първенство, докато германците са осми в Бундеслига и продължават битката за участие в евротурнирите. И двата отбора достигнаха до тази фаза след успехи срещу испански съперници — Брага отстрани Бетис, а Фрайбург се справи със Селта.

Реваншите са насрочени за 7 май, а финалът ще се проведе в Истанбул на 20 май.

В същия ден от 22:00 часа ще се изиграят и първите полуфинали в Лига на конференциите. Райо Валекано приема Страсбург, а Кристъл Палас гостува на Шахтьор Донецк.