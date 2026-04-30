Скот Паркър напусна Бърнли след изпадането

До раздялата се стигна след поражението с 0:1 от Манчестър Сити на 22 април, което окончателно изпрати отбора в Чемпиъншип за втори път в рамките на три сезона.

Скот Паркър напусна поста старши треньор на Бърнли по взаимно съгласие, само осем дни след изпадането на тима от Висша лига.

До раздялата се стигна след поражението с 0:1 от Манчестър Сити на 22 април, което окончателно изпрати отбора в Чемпиъншип за втори път в рамките на три сезона.

Представянето на Бърнли през кампанията бе далеч от очакванията, като тимът записа едва четири победи в 34 шампионатни мача и спечели само една точка в последните си осем срещи.

До края на сезона отборът ще бъде воден от асистента на Паркър — Майк Джаксън, който ще дебютира начело при гостуването на Лийдс Юнайтед в петък.

Слабата форма в първенството бе съпътствана и от разочароващи резултати в турнирите. Бърнли отпадна рано както от ФА Къп, така и от Карабао Къп, като и в двата случая бе елиминиран от отбори от Лига 1 — съответно Мансфийлд Таун и Кардиф Сити.

Паркър пое Бърнли през юли 2024 година с тригодишен договор и още в първия си сезон изведе тима до завръщане в елита, след като завърши на второ място в Чемпиъншип.

„За мен беше огромна чест да ръководя този клуб през последните две години. Насладих се на всеки момент от съвместния ни път, но смятам, че сега е правилният момент двете страни да поемат в различни посоки“, заяви Паркър.

„Ще запомня с гордост постигнатото, особено промоцията през сезон 2024/25. За мен беше истинска привилегия да изведа отбора до Висшата лига“, добави той.

