22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината дава терен срещу 30% дял

Столичният общински съвет прие спорен доклад, който ще разреши на частен инвеститор да построи 75-метров небостъргач върху почти изцяло общинска земя на булевард "Александър Малинов“ в район "Младост". Докладът беше прет с 34 гласа.

В замяна на това общината ще получи 30% от зданието, за да го ползва за нова сграда на районната администрация. Предложението е внесено от районния кмет Ивайло Кукурин и предизвика недоволство сред местните хора и част от общинските съветници.

Предложението предвижда частният собственик на близо 8 процента от земята да получи право на строеж и да се превърне в притежател на 74 процента от бъдещата 22-етажна сграда.

От "Спаси София" нарекоха доклада 22-етажа корупция. Според тях той е скандален, защото ощетява общината.

От "Спаси София" изтъкнаха и че квартал "Младост" няма парк. Припомниха, че докладът за големия строеж той е внасян и през 2022 г. от ГЕРБ, но тогава е отхвърлен.

Марта Георгиева от "Демократична България" също призова доклада да не се подкрепя. Според нея всеки нов строеж отнема от зеленината и чистотата и увеличава трафика.

Според кмета на "Младост" Ивайло Кукурин това публично-частно партньорство спестява огромен разход на Столичната община за реализиране на социална инфраструктура:

"Ние искаме като обезщетение, категорично, помещения, които да обслужват районната администрация, както и гражданите на район "Младост".

Той обясни, че района неслучайно се казва "Младост - център" и там от години са предвидени по-мащабни сгради. Според него това не е презастрояване.