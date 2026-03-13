Реал Мадрид готви мащабна селекция през лятото

Ръководството на Реал Мадрид подготвя сериозна селекция за следващия сезон, като плановете на клуба включват привличането на шестима нови футболисти, съобщава испанското радио Cadena SER.

Според информацията мадридчани искат да подсилят почти всички зони на терена. В трансферния списък на "кралския клуб“ попадат краен защитник, централен защитник, опорен халф, плеймейкър, дясно крило и централен нападател.

Една от основните цели за лятната селекция е полузащитникът на Пари Сен Жермен Витиня. Португалският национал обаче наскоро заяви, че на този етап няма намерение да напуска френския шампион.

В същото време евентуален трансфер на нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд се определя като трудна и по‑скоро дългосрочна цел за мадридския гранд.