Факторът Роналдо

Ако има една фигура, около която ще се насочва регулярно вниманието от 11 юни нататък, то това със сигурност е Кристиано Роналдо. Не искам да спекулирам – кариерата на Лионел Меси поне в моите очи получи необходимия тласък преди 4 години, за да се смята за по-успешна от тази на португалеца, но точно заради триумфа на Аржентина в Катар сега евентуален неуспех, че дори и провал на гаучосите едва ли би се приел чак толкова тежко. Аржентина постигна своето, Меси също. Редно ли е сега в залеза на своята уникална, величествена и епохална кариера и другата мегазвезда на последните 2 десетилетия да вдигне световната купа над главата си? И по-точно – не „редно“, а „възможно“ ли е? Някои биха казали, че Португалия разполага с прекрасен състав, който играе дори по-добре .... без Кристиано в редиците си.

На 20 август 2003 Португалия надигра Казахстан с 1:0 в северната част на страната. На стадиона в град Шавеш имаше около 8 хиляди зрители, които видяха скромна победа над един от най-новите членове на УЕФА по онова време. Самият двубой не остава в историята нито с локацията, нито с резултата, нито със значението си. А с дебюта на Кристиано Роналдо, който тогава за първи път носи фланелката на родината си. Сигурно малко хора са вярвали, че момчето от Мадейра ще дебютира на Световно първенство 3 години по-късно. И абсолютно никой не е смятал, че същият младок ще продължава да защитава каузата на страната си и 23 години по-късно.

Кристиано промени всичко, в което Португалия вярва. Да, страната е имала Еузебио в миналото, но никога не е била в сметката за нещо особено сериозно, И никога не беше печелила нищо съществено преди КР7 да се появи на небосклона. Да, той далеч не е единствената причина тимът да успява, но е сред съществените. Само напомням, че към 7 юни 2026 той продължава да играе за Португалия и има 143 гола за националния отбор. Повече от всеки друг португалец. Повече от всеки друг футболист за държавата си. В историята. Кристиано пристигаше на всяко едно от предишните 5 световни първенства, на които участваше, с почти божествен, недосегаем статут. С течение на времето обаче дори той започна да получава критики по отношение на поведението си с националния отбор.

„Той не играе, за да побеждава Португалия. Той играе за собствена изгода“, каза в едно интервю финиширалият на трета позиция с отбора на Мондиала през 1966 година Антонио Шимоеш.

Когато и да бъде запитан обаче за присъствието на голямата си звезда в състава, селекционерът Роберто Мартинес винаги се обляга на статистиката. 25 гола в последните 31 мача за Португалия. Близко до паранормалното, имайки предвид, че Кристиано вече е на 41 години.

Кристиано е вкарвал на всяко едно от предшните 5 световни първенства, в които е участвал. Но никога не го е правил в елиминационната фаза.

„Кристиано разбира повече от всеки друг какво е значението на мачовете за националния отбор“, изказа се в негова подкрепа колоритният защитник Абел Шавиер.

Цифрите обаче могат да бъдат показани и от друг ъгъл. Мартинес започна работа в португалския тим през 2003. Оттогава Роналдо е участвал в 31 от 39-те мача под ръководството на специалиста, като отсъствието му е било продиктувано от контузии, а не от треньорски виждания. Двете най-големи, направо смразяващи победа за този период – 9:0 срещу Люксембург и 9:1 срещу Армения дойдоха ... без Роналдо в състава на Португалия. И призивите Роналдо да се озовава на пейката по-често зачестиха.

Фернандо Сантош – бившият селекционер на страната – си позволи да направи подобен ход на предишния Мондиал в Катар. И беше сринат със земята след отпадането на Португалия. Позицията на Кристиано е толкова силна в страната, че дори президентът на местната футболна централа Педро Проенса трябваше да дава интервю, за да опровергае слуховете, че Роналдо ще определи кой да бъде следващият треньор на Португалия, ако се стигне до раздяла с Мартинес. С оглед задаващия се край на състезателната му кариера е трудно да повярваме, че въпросното влияние няма само да се увеличава. Говорим за реклами, за контакти, за договори, за разпознаваемост. За всичко. И онази нощ в Шавеш промени прекалено много.