Националният отбор на България U19 постигна победа над връстниците си от Албания в приятелски мач

Юношеският национален отбор на България до 19 години записа втора поредна победа над Албания в рамките на седмица. В приятелска среща, играна днес на Националната футболна база в Бояна, селекцията на Атанас Рибарски се наложи над своя съперник с 3:0.

Българските национали започнаха уверено и закономерно откриха резултата в 27-ата минута с гол на Марто Бойчев.

В края на първото полувреме Самуил Цонов се разписа за 2:0, а след подновяването на играта българският тим продължи да диктува темпото на терена.

В 61-ата минута се стигна до трети гол, като негов автор стана Даниел Кирилов, който оформи крайното 3:0 за България.