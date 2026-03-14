Марсилия стигна до успех срещу Оксер с късен гол на Гуири

Спорт
Тимът на Хабиб Бей записа трета поредна победа в Лига 1 и се изкачи еднолично на третото място

Снимка: БТА
Марсилия победи Оксер с 1:0 в мач от 26-ия кръг на френската Лига 1 и записа трети пореден успех в първенството. Тимът на Хабиб Бей стигна до победата с късен гол на резервата Амин Гуири и се изкачи еднолично на третото място във временното класиране.

Двубоят на стадион "Велодром“ не предложи много положения, а домакините трудно намираха път към вратата на съперника. Преди почивката ултрасите на Марсилия демонстративно мълчаха на трибуните, изразявайки разочарованието си от колебливите резултати на отбора през сезона.

Това сякаш се отрази и на представянето на футболистите на домакините, които през първата част не успяха да създадат нито едно чисто голово положение.

След почивката Марсилия повиши темпото, а направените промени в състава внесоха повече острота в нападение. Решаващият момент дойде в 79-ата минута, когато Амин Гуири, появил се на терена малко по-рано, се възползва от отбита топка и с удар от въздуха я изпрати в мрежата на Оксер. Това беше шести гол за алжирския нападател през сезона.

С победата Марсилия събра 49 точки и заема третото място в класирането. Оксер пък удължи серията си без успех на четири мача и остава на 16-а позиция, в близост до зоната на изпадащите.

В следващия кръг Марсилия приема Лил, докато Оксер ще бъде домакин на Брест.

#ФК Марсилия #Лига 1 2025/2026 #ФК Оксер

В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация
Заради случая с частното училище край София започва проверка в цялата училищна система, каза Сергей Игнатов
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
Никола Пепе спаси Виляреал в добавеното време срещу Алавес
Борусия Мьонхенгладбах се справи със Санкт Паули и се отдалечи от опасната зона Борусия Мьонхенгладбах се справи със Санкт Паули и се отдалечи от опасната зона
Отборът на Александър Гицов поднесе сензация срещу Фенербахче в Турция Отборът на Александър Гицов поднесе сензация срещу Фенербахче в Турция
Български национал си отбеляза автогол и след минути донесе точка на отбора си Български национал си отбеляза автогол и след минути донесе точка на отбора си
Реал Мадрид готви мащабна селекция през лятото Реал Мадрид готви мащабна селекция през лятото
Игор Тудор: Ситуацията в Тотнъм е трудна, но трябва да се борим Игор Тудор: Ситуацията в Тотнъм е трудна, но трябва да се борим
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
Каква геополитическа посока ще поеме Унгария след изборите на 12 април? Каква геополитическа посока ще поеме Унгария след изборите на 12 април?
Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток? Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток?
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които...
Парите на държавата: Народното събрание прие удължителния бюджет на...
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
