Марсилия стигна до успех срещу Оксер с късен гол на Гуири

Марсилия победи Оксер с 1:0 в мач от 26-ия кръг на френската Лига 1 и записа трети пореден успех в първенството. Тимът на Хабиб Бей стигна до победата с късен гол на резервата Амин Гуири и се изкачи еднолично на третото място във временното класиране.

Двубоят на стадион "Велодром“ не предложи много положения, а домакините трудно намираха път към вратата на съперника. Преди почивката ултрасите на Марсилия демонстративно мълчаха на трибуните, изразявайки разочарованието си от колебливите резултати на отбора през сезона.

Това сякаш се отрази и на представянето на футболистите на домакините, които през първата част не успяха да създадат нито едно чисто голово положение.

След почивката Марсилия повиши темпото, а направените промени в състава внесоха повече острота в нападение. Решаващият момент дойде в 79-ата минута, когато Амин Гуири, появил се на терена малко по-рано, се възползва от отбита топка и с удар от въздуха я изпрати в мрежата на Оксер. Това беше шести гол за алжирския нападател през сезона.

С победата Марсилия събра 49 точки и заема третото място в класирането. Оксер пък удължи серията си без успех на четири мача и остава на 16-а позиция, в близост до зоната на изпадащите.

В следващия кръг Марсилия приема Лил, докато Оксер ще бъде домакин на Брест.