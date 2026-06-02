Хари Кейн вижда себе си сред основните претенденти за „Златната топка“

Нападателят на Байерн Мюнхен и националния отбор на Англия Хари Кейн смята, че има сериозни аргументи да бъде сред водещите кандидати за „Златната топка“ през тази година. Голмайсторът посочи както собствените си успехи през сезона, така и евентуално силно представяне на Англия на световното първенство като фактори, които могат да повлияят на крайния избор.

"Определено ще бъда сред фаворитите. Като се имат предвид трофеите, които спечелих този сезон, и броят на головете, които вкарах. Също така, ако Англия спечели Световното първенство, е лесно да си представим английски играч да спечели трофея“, заяви Кейн пред френския вестник „Екип“.

Капитанът на „трите лъва“ посочи и други имена, които според него са сред основните претенденти за отличието.

"Ако погледнете настоящите фаворити за „Златната топка“, това са Майкъл Олизе, финалистите от Шампионската лига и аз. Но в същото време не съм от тези, които смятат, че заслужават „Златната топка“. Опитвам се да оставя представянията ми на терена да говорят сами за себе си“, добави нападателят.

„Златната топка“ се връчва ежегодно на най-добрия футболист в света за календарната година. Настоящ носител на отличието е звездата на ПСЖ Усман Дембеле.