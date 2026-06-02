Монако се раздели със Себастиан Поконьоли след провалената битка за Шампионската лига

Тимът от Княжеството освободи белгийския специалист след седмото място в Лига 1 и пропуснатото класиране за най-престижния европейски клубен турнир
Монако официално прекрати договора на старши треньора Себастиан Поконьоли след разочароващия край на сезона. Новината беше потвърдена от клуба от Княжеството, който няма да продължи съвместната си работа с белгийския специалист.
Поконьоли пое отбора през октомври като наследник на Ади Хютер и подписа контракт до лятото на 2027 година. Въпреки амбициозните очаквания обаче, той не успя да изпълни основната цел пред тима – класиране за Шампионската лига.
Монако беше близо до голяма изненада в плейофите за участие в турнира, но отстъпи на Пари Сен Жермен с общ резултат 4:5. Паралелно с това отборът загуби ценни точки в Лига 1 и завърши сезона едва на седмото място, което остави клуба извън най-престижната европейска надпревара.
Под ръководството на Поконьоли монегаските изиграха 38 официални мача, като записаха 13 поражения.
"Клубът иска да благодари на Себастиан Поконьоли и неговия екип за пълната им отдаденост на Монако и им пожелава всичко най-добро“, написаха от клуба в официалното си съобщение.
Ръководството на Монако вече е започнало търсенето на нов наставник, който да върне отбора в борбата за челните позиции във френския шампионат и участие в Шампионската лига.