БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата...
Чете се за: 01:35 мин.
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте...
Чете се за: 03:52 мин.
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не...
Чете се за: 02:35 мин.
Сигнали за бомби в училища и детски градини в няколко...
Чете се за: 01:52 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Монако се раздели със Себастиан Поконьоли след провалената битка за Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Тимът от Княжеството освободи белгийския специалист след седмото място в Лига 1 и пропуснатото класиране за най-престижния европейски клубен турнир

Монако се раздели със Себастиан Поконьоли след провалената битка за Шампионската лига
Слушай новината

Монако официално прекрати договора на старши треньора Себастиан Поконьоли след разочароващия край на сезона. Новината беше потвърдена от клуба от Княжеството, който няма да продължи съвместната си работа с белгийския специалист.

Поконьоли пое отбора през октомври като наследник на Ади Хютер и подписа контракт до лятото на 2027 година. Въпреки амбициозните очаквания обаче, той не успя да изпълни основната цел пред тима – класиране за Шампионската лига.

Монако беше близо до голяма изненада в плейофите за участие в турнира, но отстъпи на Пари Сен Жермен с общ резултат 4:5. Паралелно с това отборът загуби ценни точки в Лига 1 и завърши сезона едва на седмото място, което остави клуба извън най-престижната европейска надпревара.

Под ръководството на Поконьоли монегаските изиграха 38 официални мача, като записаха 13 поражения.

"Клубът иска да благодари на Себастиан Поконьоли и неговия екип за пълната им отдаденост на Монако и им пожелава всичко най-добро“, написаха от клуба в официалното си съобщение.

Ръководството на Монако вече е започнало търсенето на нов наставник, който да върне отбора в борбата за челните позиции във френския шампионат и участие в Шампионската лига.

#Себастиан Поконьоли #ФК Монако

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
5
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
6
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Европейски футбол

Кристъл Палас се раздели с Оливер Глазнер след най-успешния период в клубната история
Кристъл Палас се раздели с Оливер Глазнер след най-успешния период в клубната история
Хари Кейн вижда себе си сред основните претенденти за „Златната топка“ Хари Кейн вижда себе си сред основните претенденти за „Златната топка“
Чете се за: 01:42 мин.
Ливърпул започна преговори с Андони Ираола за наследник на Арне Слот Ливърпул започна преговори с Андони Ираола за наследник на Арне Слот
Чете се за: 03:20 мин.
Засилен интерес от нидерландски гранд към голмайстора на Лудогорец в Европа Засилен интерес от нидерландски гранд към голмайстора на Лудогорец в Европа
Чете се за: 01:47 мин.
Арсенал влиза в битката за Хулиан Алварес с оферта за 150 милиона евро Арсенал влиза в битката за Хулиан Алварес с оферта за 150 милиона евро
Чете се за: 01:50 мин.
Интер и Рома готвят мащабна размяна на футболисти през лятото Интер и Рома готвят мащабна размяна на футболисти през лятото
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
От "Прогресивна България" оттеглиха искането за дълга От "Прогресивна България" оттеглиха искането за дълга
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Актьори от Народния театър изпълниха 20-минутен рецитал в памет на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ