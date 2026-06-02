Енрике Рикелме: Ако стана президент, Раул ще бъде спортен директор на Реал Мадрид

Кандидатът за поста обяви легендата на клуба като ключова фигура в проекта си и намекна за трансфер на Родри на "Сантяго Бернабеу“

енрике рикелме стана президент раул спортен директор реал мадрид
Кандидатът за президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме разкри част от спортния си проект за бъдещето на клуба, като обяви, че легендата Раул Гонсалес Бланко ще заеме поста спортен директор, ако той спечели изборите на 7 юни.

В интервю за испанското радио Cadena SER Рикелме заяви, че вече е изградил екип, с който работи по бъдещата спортно-техническа структура на клуба.

"Ако спечеля изборите, Раул Гонсалес Бланко ще бъде спортен директор на Реал Мадрид. Той е правилният човек за тази позиция. Колкото повече го опознавам, толкова по-убеден съм, че винаги ще поставя интересите на Реал Мадрид на първо място“, коментира кандидатът.

Рикелме допълни, че според него бившият капитан може да бъде по-полезен в управленска роля, отколкото като старши треньор.

"Не получи своя шанс като наставник в подходящия момент, но вярвам, че може да допринесе много повече като спортен директор, защото отлично познава какво представлява Реал Мадрид“, добави той.

По време на разговора Рикелме загатна и за амбициите си на трансферния пазар. Той призна, че би искал да привлече халфа на Манчестър Сити Родри.

"Родри е изключителен футболист. Ако аз съм президент на Реал Мадрид, играч като него ще носи бялата фланелка. Имало е контакти с неговия агент и това е едно от имената, които обсъждаме“, заяви бизнесменът.

Кандидатът не пропусна да коментира и слуховете около евентуалното завръщане на Жозе Моуриньо на „Сантяго Бернабеу“. Според него португалският специалист не е точният избор за настоящия етап от развитието на клуба.

"Моуриньо е голям треньор, но смятам, че в момента Реал Мадрид има нужда от различен проект – такъв, който да носи резултати веднага и същевременно да бъде устойчив във времето“, каза Рикелме.

В предизборната си кампания той акцентира и върху финансовото състояние на клуба, като изрази притеснения относно задълженията, свързани с реконструкцията на стадион „Сантяго Бернабеу“, както и опасения от евентуална бъдеща приватизация на Реал Мадрид.

Изборите за президент на "кралския клуб“ ще се проведат на 7 юни, като Рикелме е първият претендент срещу дългогодишния президент Флорентино Перес в подобен вот от две десетилетия насам.

