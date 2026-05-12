Флорентино Перес обяви предсрочни избори в Реал Мадрид

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес обяви, че клубът ще проведе предсрочни избори за ръководния пост. Новината бе съобщена лично от него по време на извънредна пресконференция.

Редовният вот за президент на „кралския клуб“ трябваше да се състои през 2029 година, но Перес реши да поиска нов мандат по-рано след разочароващия сезон за отбора.

„Няма да подам оставка. Реал Мадрид принадлежи на своите членове и именно те трябва да решат бъдещето на клуба. Всеки, който има критики към мен, може да се кандидатира и да представи своята програма“, заяви Перес пред медиите.

79-годишният бизнесмен е начело на Реал Мадрид от 2009 година, а преди това заемаше поста и в периода между 2000 и 2006 година. По време на неговото управление клубът се превърна в една от най-успешните футболни сили в света, печелейки седем титли на Испания, три Купи на краля и седем трофея в Шампионската лига.

В ерата на Перес мадридчани триумфираха още със седем Суперкупи на Испания и пет световни клубни титли.

Настоящият сезон обаче се оказа сериозно разочарование за „белите“, които завършват кампанията без спечелен трофей.