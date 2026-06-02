Интер и Рома готвят мащабна размяна на футболисти през лятото

Интер и Рома работят по една от най-интересните сделки на предстоящия летен трансферен прозорец. Според информация на "Гадзета дело Спорт“ двата клуба обсъждат мащабен бартер, който може да включи общо четирима футболисти.

Шампионът на Италия проявява сериозен интерес към двама от основните играчи на "вълците“ – френския полузащитник Ману Коне и централния защитник от Кот д'Ивоар Еван Н'Дика. И двамата направиха силен сезон с екипа на римляните и са сред водещите фигури в състава.

В обратната посока към „Олимпико“ могат да се отправят защитникът Карлос Аугусто и италианският национал Давиде Фратези. Халфът вече е свързван неведнъж с трансфер в Рома, където започва професионалната му кариера.

На този етап разговорите между двата клуба продължават, като предстои да се уточнят финансовите параметри и окончателната структура на евентуалната сделка.

Интер завърши сезон 2025/26 на върха в Серия А, докато Рома се класира на третото място. И двата отбора ще представят Италия в следващото издание на Шампионската лига.