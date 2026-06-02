Засилен интерес от нидерландски гранд към голмайстора на Лудогорец в Европа

Петър Станич може да се превърне в следващия футболист на Лудогорец, който ще осъществи голям трансфер в Западна Европа. Според информации от сръбските медии нидерландският АЗ Алкмаар вече е отправил официална оферта за офанзивния полузащитник на разградчани.

Предложението на носителя на Купата на Нидерландия е на стойност 7 милиона евро, като в него са включени и допълнителни бонуси в размер на още 2 милиона евро, обвързани с представянето на играча и резултатите на отбора. Така общата сума по сделката може да достигне 9 милиона евро.

24-годишният сръбски национал се превърна в една от най-ярките фигури в състава на Лудогорец през изминалия сезон. Той записа 54 мача във всички турнири, в които реализира 16 попадения и добави 13 асистенции.

Особено впечатляващо бе представянето му в европейските клубни турнири. Станич завърши като голмайстор на Лига Европа със 7 попадения, колкото отбеляза и нападателят на Нотингам Форест Игор Жезус.

Интересът към халфа не се изчерпва само с АЗ Алкмаар. Според публикациите той попада в полезрението и на испанските Бетис и Севиля, които също следят развитието му.

В Лудогорец обаче не бързат с решение. На "Хювефарма Арена“ са убедени, че стойността на един от най-добрите си футболисти може да достигне дори 10 милиона евро, което би превърнало евентуалната продажба в една от най-сериозните в историята на клуба.