Кристъл Палас се раздели с Оливер Глазнер след най-успешния период в клубната история

Австрийският специалист напуска "орлите“, след като изведе отбора до три трофея, включително триумф в Лигата на конференциите през миналия сезон

Кристъл Палас се раздели с Оливер Глазнер след най-успешния период в клубната история
Кристъл Палас официално обяви раздялата си с мениджъра Оливер Глазнер. Австрийският специалист напуска клуба след две години начело на лондонския тим, през които записа най-успешния период в съвременната история на „орлите“.

51-годишният треньор пое отбора през 2024 година и успя да го превърне в сериозен фактор както на английската, така и на европейската сцена. Под негово ръководство Кристъл Палас спечели Купата на Англия, Суперкупата на Англия и Лигата на конференциите, като именно европейският трофей през миналия сезон донесе исторически успех за клуба.

В емоционално послание към привържениците Глазнер благодари на всички в клуба и подчерта, че престоят му на „Селхърст Парк“ ще остане сред най-ценните моменти в кариерата му.

„Трудно е да обясня как се чувствам, напускайки Кристъл Палас след две години, но трябва да кажа, че беше чест да работя в този футболен клуб. Това ще остане с мен до края на живота ми. Нося със себе си много щастливи спомени, но най-вече си спомням атмосферата, която създадохте на „Селхърст Парк“ в дните на мачовете – емоцията, интензивността и шумът. Създадохме манталитет, който ни позволяваше да се състезаваме с най-добрите“, заяви Глазнер.

Преди периода си в Кристъл Палас австриецът работи в Айнтрахт Франкфурт, Волфсбург, ЛАСК, Рийд и Ред Бул Залцбург. Очаква се в следващите дни ръководството на английския клуб да обяви кой ще наследи Глазнер на мениджърския пост.

