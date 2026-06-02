Арсенал влиза в битката за Хулиан Алварес с оферта за 150 милиона евро

"Артилеристите“ подготвят преговори с Атлетико Мадрид за аржентинския нападател, който е сред най-желаните имена на летния трансферен пазар

Арсенал влиза в битката за Хулиан Алварес с оферта за 150 милиона евро
Ръководството на Арсенал е готово да направи сериозна крачка към привличането на Хулиан Алварес, съобщава испанското издание AS. Лондонският клуб възнамерява да започне официални разговори с Атлетико Мадрид за трансфера на аржентинския национал още през следващите дни.

Нападателят отдавна попада в полезрението на "артилеристите“, а сега клубът вижда реална възможност да го върне във Висшата лига. Според информацията евентуалната сделка може да достигне стойност от около 150 милиона евро.

От Атлетико продължават да твърдят, че Алварес е важна част от плановете на отбора за следващия сезон. Испанският клуб не желае да се разделя с един от основните си футболисти, въпреки засиления интерес от страна на европейските грандове.

В последните месеци около бъдещето на аржентинеца не липсват спекулации. Барселона също бе свързван с нападателя, но отношенията между двата клуба по темата са обтегнати, а мадридчани категорично не желаят да преговарят с каталунците за своята звезда.

Освен Арсенал, ситуацията следи внимателно и Пари Сен Жермен. И двата клуба разполагат с финансовите възможности да осъществят една от най-мащабните сделки на лятото.

Хулиан Алварес пристигна в Атлетико Мадрид преди две години от Манчестър Сити, където спечели множество трофеи. Сега обаче не е изключено аржентинецът отново да се озове на английска земя, ако преговорите между двата клуба завършат успешно.

Атлетико Мадрид твърдо задържа Хулиан Алварес въпреки оферти за 150 милиона евро
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
