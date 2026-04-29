Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Атлетико Мадрид твърдо задържа Хулиан Алварес въпреки оферти за 150 милиона евро

Испанският клуб не възнамерява да се разделя с аржентинския нападател, към когото има сериозен интерес от водещи европейски грандове

Атлетико Мадрид няма намерение да се разделя с една от основните си офанзивни фигури Хулиан Алварес, въпреки сериозния интерес от страна на няколко от водещите клубове в Европа. Според информация на Sky Sports, "дюшекчиите“ са готови да отхвърлят оферта на стойност около 150 милиона евро за правата на аржентинския национал.

Ръководството на мадридския клуб е категорично в позицията си да задържи 26-годишния нападател, който се утвърди като ключова фигура в състава. Интерес към него проявяват Арсенал, Барселона и Пари Сен Жермен, но дори и подобна внушителна сума не е достатъчна, за да промени решението на испанците.

Алварес премина в Атлетико през август 2024 година и е обвързан с дългосрочен договор до лятото на 2030-а. През настоящия сезон той демонстрира отлична форма, като реализира 19 попадения и добави 9 асистенции в общо 47 срещи във всички турнири.

Според специализирания портал Transfermarkt, настоящата пазарна стойност на нападателя възлиза на около 90 милиона евро, което прави потенциалната оферта почти двойно по-висока от оценката му. Въпреки това, Атлетико ясно показва, че спортните цели на клуба стоят над финансовите изкушения.

