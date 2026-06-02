Ливърпул започна преговори с Андони Ираола за наследник на Арне Слот

Ливърпул е предприел първите конкретни стъпки към назначаването на нов старши треньор, след като клубът е започнал официални преговори с Андони Ираола. Испанският специалист е основният кандидат за наследник на Арне Слот, който беше освободен от поста си само година след като изведе „червените“ до титлата във Висшата лига.

Според информация на Sky Sports процесът по избора на нов наставник се ръководи от спортния директор Ричард Хюз. Именно той привлече Ираола в Борнемут през 2023 година, преди самият Хюз да премине на работа в Ливърпул.

Още след уволнението на Слот стана ясно, че испанецът е сред водещите имена в списъка на ръководството. Сега разговорите между двете страни вече са в ход, като на „Анфийлд“ искат да изберат треньор, който най-добре отговаря на предпочитаната игрова философия на клуба.

Макар Ливърпул да желае бързо да разреши въпроса с новия мениджър, от клуба са категорични, че ще следват внимателен процес, за да направят правилния избор.

Ираола впечатли с работата си начело на Борнемут. Под негово ръководство тимът завърши на шесто място във Висшата лига през сезон 2025/26 и си осигури участие в Лига Европа. „Черешките“ записаха и серия от 18 поредни мача без загуба през втората половина на кампанията, като останаха само на три точки зад Ливърпул в крайното класиране.

Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър призна, че е впечатлен от работата на Ираола, но има въпросителни дали испанецът може да превърне клуба отново в шампион.

"Той свърши фантастична работа във Висшата лига. Стилът му е близък до това, което феновете на Ливърпул искат да виждат – футбол с висока интензивност и агресивна преса. Въпросът е дали този подход може да бъде поддържан при натоварен график и дали той е човекът, който може да спечели титлата“, коментира Карагър.

На противоположното мнение е Джейми Реднап, който смята, че Ираола е готов за следващата голяма стъпка в кариерата си.

"Той надмина очакванията в Борнемут. Отборът му играе модерен и енергичен футбол, а освен това успява да развива футболистите. Не виждам причина да не се справи и в Ливърпул“, заяви бившият английски национал.

Засега от Ливърпул не са започнали разговори с потенциални членове на бъдещия щаб, като подобни решения ще бъдат взети едва ако преговорите с Ираола навлязат в по-напреднала фаза.