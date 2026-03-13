Борусия Мьонхенгладбах се справи със Санкт Паули и се отдалечи от опасната зона

Борусия Мьонхенгладбах победи Санкт Паули с 2:0 в първия мач от 26-ия кръг на германската Бундеслига. "Жребчетата“ не доминираха през целия двубой, но се възползваха от възможностите си и стигнаха до ценен успех.

С победата тимът от Мьонхенгладбах се задържа на 12-ото място във временното класиране с 28 точки, колкото има и 11-ият Унион Берлин. Санкт Паули остава на 16-а позиция с 24 точки – в зоната за плейоф за оцеляване, където са още Кьолн и Майнц 05.

Първото полувреме премина при предпазлива игра и от двата отбора, но домакините успяха да открият резултата в 37-ата минута. Кевин Щьогер изпълни по блестящ начин пряк свободен удар и прати топката в мрежата на вратаря Никола Васил.

След почивката Борусия затвърди преднината си. В 63-ата минута резервата Франк Онора реализира второто попадение и сложи точка на спора.

За Санкт Паули това беше първо поражение от средата на февруари насам, докато Борусия записа важен успех в битката за по-спокойно място в средата на таблицата.












