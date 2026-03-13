Отборът на Александър Гицов поднесе сензация срещу Фенербахче в Турция

Аутсайдерът Карагюмрюк, в чийто щаб като помощник-треньор от началото на годината работи българският специалист Александър Гицов, поднесе голямата изненада в турската Сюперлиг, след като победи Фенербахче с 2:0 в мач от 26-ия кръг на първенството.

Домакините изиграха силен двубой на стадион "Ататюрк“ и заслужено стигнаха до успех, който запази надеждите им за спасение в елита.

Карагюмрюк откри резултата още в 15-ата минута, когато Бартуг Елмаз се разписа с удар от границата на наказателното поле. Полузащитникът не отпразнува бурно попадението, тъй като е бивш футболист на Фенербахче.

В края на първото полувреме домакините нанесоха нов удар. След центриране от корнер Сержиньо се оказа най-съобразителен и реализира за 2:0.

След почивката гостите опитаха да върнат интригата и владееха повече топката, но не успяха да стигнат до попадение. Най-активен в редиците на „фенерите“ беше появилият се като резерва Антони Мусаба, чиито опити обаче не доведоха дори до почетен гол.

Загубата е първа за тима на Доменико Тедеско през сезона и може да се окаже сериозен удар по амбициите му за титлата. Фенербахче изостава на четири точки от лидера Галатасарай, като същевременно е изиграл и мач повече от основния си съперник.

От своя страна Карагюмрюк остава в зоната на изпадащите, но ценният успех дава нови надежди на отбора в битката за оставане в турския елит.