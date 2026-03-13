Български национал си отбеляза автогол и след минути донесе точка на отбора си

Българският национал Фабиан Нюрнбергер се превърна в една от най‑коментираните фигури в двубоя между Магдебург и Дармщат от 26‑ия кръг на Втора Бундеслига. Срещата завърши при резултат 1:1, а левият бек премина през всички емоции само в рамките на няколко минути.

Нюрнбергер се завърна в игра, след като пропусна последните три мача на своя тим заради контузия. Той се появи от резервната скамейка в 58‑ата минута, заменяйки Фабиан Холанд.

Само три минути по‑късно обаче българинът имаше малшанса да си отбележи автогол. След удар на Филип Херхер топката рикошира в Нюрнбергер и попадна във вратата, като стражът на Дармщат Марсел Шюнен нямаше шанс да реагира.

2. Bundesliga



Magdeburg 1-1 Darmstadt



Въпреки неприятния момент българският национал успя бързо да се реваншира. Малко по‑късно той се разписа в правилната врата и донесе равенството 1:1 на своя тим.

Така Нюрнбергер изигра ключова роля в двубоя, след като първо имаше нещастието да си отбележи автогол, а след това се превърна в герой за отбора си.