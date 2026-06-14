Педро Поро обвърза бъдещето си с Тотнъм до 2031 година

Ръководството на Тотнъм си осигури услугите на Педро Поро за дълъг период от време. Английският клуб обяви, че испанският десен бек е подписал нов договор, който ще го задържи в Северен Лондон до лятото на 2031 година.

Според информация на агенция ДПА в споразумението е включена и опция за удължаване с още един сезон. Поро пристигна при "шпорите" от Спортинг Лисабон през 2023 година срещу трансферна сума от около 40 милиона евро и постепенно се утвърди като ключова фигура в отбора.

Мениджърът Роберто Де Дзерби не скри задоволството си от новината и подчерта значението на защитника за състава.

"Педро е много важен футболист за нас. Той винаги оказва влияние върху мача, независимо дали в офанзивен или дефанзивен план. Разполага с отлични технически качества и изключителен футболен интелект. Освен това продължава да работи усилено и да се развива“, заяви италианският специалист.

През изминалия сезон Поро записа 47 мача с екипа на Тотнъм, като помогна на лондончани да запазят мястото си във Висшата лига след драматична битка за оцеляване до последния кръг. Новият договор е ясен знак, че клубът възнамерява да гради бъдещето си около един от най-постоянните си футболисти.