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Педро Поро обвърза бъдещето си с Тотнъм до 2031 година

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Спорт
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Испанският десен бек подписа нов дългосрочен договор, а Роберто Де Дзерби го определи като един от най-важните футболисти в състава

Педро Поро обвърза бъдещето си с Тотнъм до 2031 година
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Ръководството на Тотнъм си осигури услугите на Педро Поро за дълъг период от време. Английският клуб обяви, че испанският десен бек е подписал нов договор, който ще го задържи в Северен Лондон до лятото на 2031 година.

Според информация на агенция ДПА в споразумението е включена и опция за удължаване с още един сезон. Поро пристигна при "шпорите" от Спортинг Лисабон през 2023 година срещу трансферна сума от около 40 милиона евро и постепенно се утвърди като ключова фигура в отбора.

Мениджърът Роберто Де Дзерби не скри задоволството си от новината и подчерта значението на защитника за състава.

"Педро е много важен футболист за нас. Той винаги оказва влияние върху мача, независимо дали в офанзивен или дефанзивен план. Разполага с отлични технически качества и изключителен футболен интелект. Освен това продължава да работи усилено и да се развива“, заяви италианският специалист.

През изминалия сезон Поро записа 47 мача с екипа на Тотнъм, като помогна на лондончани да запазят мястото си във Висшата лига след драматична битка за оцеляване до последния кръг. Новият договор е ясен знак, че клубът възнамерява да гради бъдещето си около един от най-постоянните си футболисти.

#Педро Поро #ФК Тотнъм

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