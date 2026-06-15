Юлиан Нагелсман след 7:1 над Кюрасао: Влакът няма спирачки, но ни чакат по-тежки изпитания

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман прие с удовлетворение убедителната победа със 7:1 над Кюрасао в първия мач на Бундестима на световното първенство, но подчерта, че истинските предизвикателства тепърва предстоят.

Четирикратните световни шампиони направиха впечатляващо начало на турнира в САЩ, като след равенство 1:1 през първото полувреме разгърнаха пълния си потенциал след почивката и стигнаха до категоричен успех.

"Началото беше страхотно, особено първите 15 минути. Създадохме много положения. Изравнителният гол на Кюрасао беше неочакван, но беше впечатляващо как реагира отборът след него“, коментира Нагелсман.

Германският наставник отдаде заслуженото и на дебютанта на световни финали, който според него е подценяван от мнозина.

"Кюрасао игра по-добре, отколкото много хора в Германия очакваха. Те показаха смелост и различен стил. Не е лесно да отбележиш седем гола на такова ниво, така че сме доволни“, добави той.

Специалистът обаче отказа да се поддаде на еуфорията след убедителния резултат.

"Вървим в правилната посока, но има неща, които можем да подобрим. Предстоят ни много по-силни съперници и ще трябва да бъдем още по-добри, ако искаме да стигнем далеч в турнира“, каза Нагелсман.

Той отличи интензитета през втората част като един от ключовите фактори за разгромния успех.

"При 1:1 трябваше да останем търпеливи. Отборът показа желание да даде всичко от себе си и игра с правилната интензивност. Ако продължим по този начин, можем да направим силен турнир“, заяви германският селекционер.

Нагелсман призна, че победата има важно значение и от психологическа гледна точка.

"Имахме нужда от такъв убедителен успех. Увереността винаги е била в отбора, но сега тя стана още по-голяма. Важно беше да покажем на хората в Германия, че можем да се представяме на високо ниво.“

След края на двубоя германските фенове изпратиха отбора с популярната песен „Влакът няма спирачки“, а наставникът прие символиката с усмивка.

„Ще се опитаме да бъде точно така – да продължим напред без да спираме в този турнир“, завърши Нагелсман.

Следващият съперник на Германия е Кот д'Ивоар в двубой, който може да се окаже решаващ за първото място в групата.