БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Мондиал 2026
Световен футбол
Европейски футбол
Национални отбори
Футбол
Спорт
Световно първенство: Нидерландия - Япония (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
00:46, 15.06.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: AP Photo
Сподели
Копирано в клипборда
#Национален отбор на Япония по футбол
#Национален отбор на Нидерландия по футбол
#Мондиал 2026
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха...
3
Конфликтът САЩ – Иран: Ще има ли предварително споразумение...
4
Учителка, насочвала руски удари по Херсон, беше осъдена на...
5
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
6
Полицията в Монтана разследва случай на жесток побой над 5-годишно...
Реклама
Най-четени
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
4
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
5
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
6
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
Реклама
Още от: Мондиал 2026
Нидерландия и Япония мечтаят смело преди сблъсъка си на Мондиал 2026
Световно първенство: Германия - Кюрасао (ГАЛЕРИЯ)
21:31, 14.06.2026
Жером Боатенг: Германия никога не трябва да бъде отписвана
19:35, 14.06.2026
Чете се за: 03:32 мин.
Д-р Фредерик Ханке: Германия не трябва да подценява Кюрасао
19:25, 14.06.2026
Чете се за: 01:55 мин.
Джон Макгин: Знаем на какво сме способни
19:18, 14.06.2026
Чете се за: 02:12 мин.
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
12:30, 14.06.2026
128464
Чете се за: 24:45 мин.
Реклама
Водещи новини
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран...
21:59, 14.06.2026 (обновена)
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и арести в цяла София (ОБЗОР)
21:01, 14.06.2026
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Путин и Тръмп са разговаряли по телефона, американски пратеници скоро ще са в Москва
19:53, 14.06.2026
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Сблъсъци и сълзотворен газ в Женева: Хиляди демонстранти против срещата на Г-7 (СНИМКИ)
20:41, 14.06.2026
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Президентът Йотова участва в откриването на Световното първенство...
20:20, 14.06.2026 (обновена)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Шофьорът на буса с 32-ма мигранти е с две висши образования,...
21:15, 14.06.2026
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Сигнал за системен побой над 5-годишно дете разследват в Монтана
20:33, 14.06.2026
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Делфин избра рибарското пристанище “Ченгене скеле” край...
19:34, 14.06.2026
Чете се за: 01:07 мин.
Регионални
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ