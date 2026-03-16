БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на...
Чете се за: 00:57 мин.
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ...
Чете се за: 02:47 мин.
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тома Цилев напуска поста изпълнителен директор на Локомотив Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Решението е лично и е свързано с нови професионални ангажименти

Снимка: БТА
Слушай новината

Тома Цилев вече не е изпълнителен директор на Локомотив Пловдив, съобщиха официално от клуба.

В изявление на "черно-белите“ се посочва, че решението за напускането му е изцяло лично и е свързано с нови професионални ангажименти.

"ПФК Локомотив Пловдив желае да Ви информира, че, считано от днес, Тома Цилев приключва своята работа като изпълнителен директор на клуба. Причината за това решение е изцяло лична и е свързана с нови професионални ангажименти“, се казва в съобщението на пловдивския клуб.

От ръководството благодариха на Цилев за работата му в труден период за отбора. По време на неговия престой начело на управлението Локомотив Пловдив успя да запази мястото си в елита на българския футбол, въпреки сериозните спортни и организационни предизвикателства.

От клуба подчертават, че в този период е продължила и работата по поддържането на стабилна клубна структура и нормален ритъм на дейност.

"Решението на Тома Цилев да се оттегли е лично и не е свързано с настоящите спортни цели на ПФК Локомотив Пловдив. Той напуска с увереност, че клубът е стабилизиран и подготвен да продължи напред“, допълват от клуба.

В края на съобщението "черно-белите“ отправиха благодарност към Цилев за съвместната работа и подчертаха, че "черно-бялата история продължава“.

#Тома Цилев #ПФК Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
1
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
2
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около...
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
3
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
4
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
5
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в парламентарните избори от името на "ДПС - Ново начало"
6
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
3
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
4
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Български футбол

В Дупница си спомниха за славните години на ФК Марек
В Дупница си спомниха за славните години на ФК Марек
Класика за Кирил Десподов и ПАОК в Гърция Класика за Кирил Десподов и ПАОК в Гърция
Чете се за: 00:42 мин.
Хосу Урибе: В нито един момент не бяхме под нивото на Левски Хосу Урибе: В нито един момент не бяхме под нивото на Левски
Чете се за: 02:27 мин.
Хулио Веласкес: Можем да наречем победата важна Хулио Веласкес: Можем да наречем победата важна
Чете се за: 02:37 мин.
Левски спечели гостуването си на Берое с гол на капитана Георги Костадинов Левски спечели гостуването си на Берое с гол на капитана Георги Костадинов
Чете се за: 01:10 мин.
Първа лига: Берое - Левски (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Берое - Левски (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота
Чете се за: 02:47 мин.
По света
75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“ 75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Откриха мъж с огнестрелна рана в главата в автомобил в центъра на Бургас Откриха мъж с огнестрелна рана в главата в автомобил в центъра на Бургас
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20%...
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Триумф за Пол Томас Андерсън на Оскарите
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ