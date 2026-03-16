Тома Цилев напуска поста изпълнителен директор на Локомотив Пловдив

Тома Цилев вече не е изпълнителен директор на Локомотив Пловдив, съобщиха официално от клуба.

В изявление на "черно-белите“ се посочва, че решението за напускането му е изцяло лично и е свързано с нови професионални ангажименти.

"ПФК Локомотив Пловдив желае да Ви информира, че, считано от днес, Тома Цилев приключва своята работа като изпълнителен директор на клуба. Причината за това решение е изцяло лична и е свързана с нови професионални ангажименти“, се казва в съобщението на пловдивския клуб.

От ръководството благодариха на Цилев за работата му в труден период за отбора. По време на неговия престой начело на управлението Локомотив Пловдив успя да запази мястото си в елита на българския футбол, въпреки сериозните спортни и организационни предизвикателства.

От клуба подчертават, че в този период е продължила и работата по поддържането на стабилна клубна структура и нормален ритъм на дейност.

"Решението на Тома Цилев да се оттегли е лично и не е свързано с настоящите спортни цели на ПФК Локомотив Пловдив. Той напуска с увереност, че клубът е стабилизиран и подготвен да продължи напред“, допълват от клуба.

В края на съобщението "черно-белите“ отправиха благодарност към Цилев за съвместната работа и подчертаха, че "черно-бялата история продължава“.