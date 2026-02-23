Барселона отговори на обвиненията за финансови нарушения

Барселона публикува изявление в отговор на жалба, подадена от член на клуба до Испанския национален съд, обвинявайки ръководството на клуба в „пране“ на пари и приемане на неоправдани комисионни. Новината за жалбата беше публикувана El Periódico.

Според уебсайта на каталунците, на 15 януари 2026 г. журналисти от две медии и OCCRP са се свързали с Барселона с искане за проверка на информация и документи, за които се твърди, че потвърждават нарушения. По време на вътрешно разследване клубът е установил, че информацията е невярна и се основава на документи, за които се смята, че са неверни или фалшифицирани. На 19 януари каталунците уведомиха журналистите за това, като ги помолиха да се въздържат от публикуването ѝ.

Според Барселона нито една от националните медии, получили тази информация, не я е публикувала, считайки доказателствата за неверни.

Клубът заяви, че възнамерява да предприеме съдебни действия срещу авторите на фалшивия доклад за клевета, да поиска от Дисциплинарната комисия да наложи строги мерки срещу замесените членове, и да предприемат действия срещу медийното издание, публикувало статията, въпреки невярната информация.

Барселона също изрази съжаление, че обвиненията се появиха в разгара на изборния процес на клуба, наричайки го опит за повлияване на демократичния избор на членовете му.