Барселона заплаши със съд заради жалба и публикация срещу Жоан Лапорта

Ръководството на Барселона обяви, че ще предприеме правни действия срещу член на клуба и срещу местното издание "El Periódico“ заради подаден сигнал и последвала публикация, уличаващи президента Жоан Лапорта и част от неговия борд в предполагаемо пране на пари и получаване на неправомерни комисионни.

В официална позиция каталунският клуб заяви, че е запознат със съдържанието на документацията, но я определя като "неправдоподобна и откъсната от реалността“, като според ръководството тя вероятно се базира на фалшиви или сериозно манипулирани документи.

От "Камп Ноу“ подчертаха, че ще предприемат съответните правни действия срещу въпросния член на клуба за подаване на фалшив сигнал, документна измама и клевета. Освен това ще бъде проучена и възможността за съдебни стъпки срещу медията, публикувала информацията, тъй като според клуба тя е разпространила новината, без да отрази официалната позиция на Барселона.

От клуба уточняват, че още на 15 януари 2026 година журналисти от две медии и представители на организацията OCCRP са потърсили ръководството за коментар относно предполагаеми документи по случая. След вътрешна проверка от Барселона са информирали, че информацията е невярна и са призовали да не бъде публикувана.

В изявлението се посочва още, че същите твърдения са били предложени и на други национални медии, но те не са ги публикували. Каталунците изразиха съжаление, че казусът се развива в разгара на изборен процес в клуба, като според тях подобни действия могат да представляват опит за манипулиране на демократичната процедура и на общественото мнение сред членовете.

Ръководството на Барселона обяви, че ще предостави цялата налична информация на Избирателната комисия на клуба, за да бъде изяснена ситуацията и да се гарантира прозрачност в изборния процес.