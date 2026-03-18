Микел Артета: Имахме нужда от магията на Еберечи Езе

Мениджърът на Арсенал отличи представянето на възпитаниците си при успеха над Байер Леверкузен.

Микел Артета заяви, че чудесното попадение, отбелязано от Еберечи Езе, за да изпрати Арсенал към четвъртфиналите на Шампионската лига, е „причината, поради която той е тук“.

Езе се разписа със зрелищен удар от далечна дистанция, преди Деклан Райс да добави втори гол за успеха с 2:0 над Байер Леверкузен и с общ резултат 3:1 лондончани продължават напред в турнира.

27-годишният футболист се нуждаеше от време, за да се адаптира към тима на „артилеристите“ след летния си трансфер от Кристъл Палас за 67,5 милиона паунда, но Артета каза, че сега изглежда вече на мястото си.

„Имахме нужда от магическия момент на Еберечи Езе, който отбеляза прекрасен гол, с прекрасен удар, за да ни даде преднина. Мисля, че сега вече играе на всеки три дни. Има ритъм, разбира се със съотборниците си - това, което искаме. Особено нивото му на активност с топката, без топката, в пространствата, в които се движи, целта, която показва всеки път, когато е в и около наказателното поле, е причината да е тук, да създава такива моменти. Сравнявам минутите, които е играл преди в кариерата си. В момента е много по-добър от всеки друг сезон. Това показва и постоянството, което има. Той винаги е във форма. Днес трябваше да бъде сменен, защото има много минути, но се справя много добре с напрежението, ситуацията и очакванията“, каза мениджърът на Арсенал.

Отборът на Артета се класира за четвъртфиналите за трета поредна година и със Спортинг Лисабон като опонент, те ще се надяват на шансове да стигнат до поне още един полуфинал. Нещо повече, с преднина от девет точки във Висшата лига, финална среща за Купата на Лигата с Манчестър Сити в неделя и предстоящ четвъртфинал за Купата на Футболната асоциация срещу Саутхемптън, безпрецедентните четири трофея се приближават все по-близо с течение на седмиците.

„Отборът игра страхотно. Когато следваш тактическите инструкции и успяваш в техническите действия, се случват страхотни неща. Погледът ни вече е насочен към финала за купата в неделя. Ще бъде невероятен мач и искаме да го спечелим“, завърши мениджърът.

Арсенал пречупи Леверкузен и продължава уверено към 1/4-финалите
