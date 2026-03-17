Арне Слот: Феновете на Ливърпул винаги подкрепят отбора в трудни моменти

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че не усеща напрежение сред феновете на отбора, въпреки колебливите резултати напоследък.

"Когато дойдох тук, ми казаха, че в този клуб феновете ще подкрепят мениджъра дълго време. Ако е вярно, че те са неспокойни, аз изобщо не го усещам“, коментира нидерландският специалист.

Слот говори и за кадровите проблеми в състава преди предстоящия сблъсък с Галатасарай, като уточни, че Александър Исак все още не е готов за игра, а състоянието на Джо Гомес ще бъде преценено в последния момент.

"Добрата новина е, че ще играем у дома и ще имаме подкрепата на нашите фенове. Сигурен съм, че те ще бъдат такива, каквито винаги са били, особено в европейските мачове“, добави той.

Мениджърът подчерта, че тимът се представя по-силно на собствен терен и изрази надежда това да се окаже ключово в предстоящия двубой.

"Чувстваме важността на мача с Галатасарай, защото можем да достигнем до четвъртфиналите на Шампионската лига. Това би било нещо специално – както за мен, така и за клуба“, каза още Слот.

Той допълни, че достигането до тази фаза не трябва да се приема за даденост, независимо от традициите на клуба, и подчерта, че отборът работи усилено, за да обърне резултатите срещу турския съперник.