Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева...
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Арне Слот: Феновете на Ливърпул винаги подкрепят отбора в трудни моменти

Спорт
Мениджърът на Ливърпул вярва, че тимът може да стигне до четвъртфиналите в Шампионската лига

Арне Слот: Феновете на Ливърпул винаги подкрепят отбора в трудни моменти
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че не усеща напрежение сред феновете на отбора, въпреки колебливите резултати напоследък.

"Когато дойдох тук, ми казаха, че в този клуб феновете ще подкрепят мениджъра дълго време. Ако е вярно, че те са неспокойни, аз изобщо не го усещам“, коментира нидерландският специалист.

Слот говори и за кадровите проблеми в състава преди предстоящия сблъсък с Галатасарай, като уточни, че Александър Исак все още не е готов за игра, а състоянието на Джо Гомес ще бъде преценено в последния момент.

"Добрата новина е, че ще играем у дома и ще имаме подкрепата на нашите фенове. Сигурен съм, че те ще бъдат такива, каквито винаги са били, особено в европейските мачове“, добави той.

Мениджърът подчерта, че тимът се представя по-силно на собствен терен и изрази надежда това да се окаже ключово в предстоящия двубой.

"Чувстваме важността на мача с Галатасарай, защото можем да достигнем до четвъртфиналите на Шампионската лига. Това би било нещо специално – както за мен, така и за клуба“, каза още Слот.

Той допълни, че достигането до тази фаза не трябва да се приема за даденост, независимо от традициите на клуба, и подчерта, че отборът работи усилено, за да обърне резултатите срещу турския съперник.

#ПФК Ливърпул #Висша лига 2025/26 #Арне Слот

Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Родри отказа да коментира бъдещето си в Манчестър Сити
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
