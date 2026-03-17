Родри отказа да коментира бъдещето си в Манчестър Сити

Полузащитникът на Манчестър Сити Родри отказа да даде отговор на въпрос, свързан с евентуално напускане на клуба през лятото.

"Няма да отговоря на това. Сега е моментът да помислим какво имаме в момента – с моя отбор, за моя сезон, в който все още има много мачове пред нас, и тогава ще видим“, заяви испанският национал, цитиран от английските медии.

29-годишният футболист е част от състава на Манчестър Сити от 2019 година, а настоящият му договор с клуба е до 30 юни 2027 година.

През този сезон Родри е изиграл 26 мача във всички турнири, в които е отбелязал два гола, като остава ключова фигура в схемата на тима.