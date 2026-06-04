Галатасарай атакува Леао, но португалецът гледа към Англия

Звездата на Милан Рафаел Леао продължава да бъде сред най-обсъжданите имена на трансферния пазар, но към момента единственият клуб, отправил официална оферта за португалеца, е турският шампион Галатасарай.

Според информация на Gazzetta dello Sport 26-годишният национал на Португалия предпочита да продължи кариерата си във Висшата лига и мечтае за трансфер в Арсенал или Манчестър Юнайтед.

Леао вече е бил предложен на Арсенал през последните седмици, но засега разговорите между двете страни не са довели до конкретен напредък. Самият футболист наскоро призна, че е готов да напусне Милан през летния трансферен прозорец.

В свое предишно интервю той разкри, че от дете симпатизира на Манчестър Юнайтед заради своя идол Кристиано Роналдо, докато Арсенал също е сред клубовете, които следи с интерес.

Въпреки че в договора на Леао е заложена освобождаваща клауза на стойност 175 милиона евро, от Милан са склонни да се разделят с него срещу значително по-ниска сума – около 50 милиона евро.

Галатасарай е предложил на крилото заплата от 10 милиона евро на сезон, но португалецът не е убеден, че трансфер в Турция е правилната стъпка за кариерата му. Очакванията са той да изчака евентуални предложения от английски клубове, преди да вземе окончателно решение за бъдещето си.