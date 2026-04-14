Байерн и Барселона следят ситуацията около Рафаел Леао

Байерн Мюнхен и Барселона проявяват сериозен интерес към нападателя на Милан Рафаел Леао, съобщава италианското издание Gazzetta dello Sport.

Според информацията отношенията между 26-годишния португалец и феновете на „росонерите“ са се влошили през последните месеци, което може да ускори евентуалното му напускане. Очаква се трансферна сума от около 80 милиона евро да бъде достатъчна за осъществяване на сделката, въпреки че в договора му е заложена освобождаваща клауза в размер на 175 милиона евро.

Интерес към Леао има и от страна на Манчестър Юнайтед, както и от клубове от Саудитска Арабия.

Португалският национал играе за Милан от 2019 година, а настоящият му договор с клуба е до лятото на 2028-а. През настоящия сезон той има 10 гола и 2 асистенции в 26 мача във всички турнири.