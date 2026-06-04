Моуриньо се завръща в Реал, ако Перес спечели изборите в неделя

Жозе Моуриньо е готов да се завърне начело на Реал Мадрид, ако Флорентино Перес спечели президентските избори в клуба, които ще се проведат в неделя. Новината бе потвърдена лично от настоящия президент на „кралете“ като част от предизборната му кампания.

Перес, който за първи път от две десетилетия има сериозен съперник за поста в лицето на бизнесмена Енрике Рикелме, публикува кратко видео в социалните мрежи. В него Моуриньо отговаря лаконично с „Да!“, а посланието е придружено от слогана „So MOUch history to be made“ – закачка с името на португалския специалист.

Специалния вече е добре познат на феновете на Реал, след като водеше отбора между 2010 и 2013 година. Под негово ръководство мадридчани спечелиха титлата в Ла Лига през 2012 година с рекордните тогава 100 точки и сложиха край на доминацията на Барселона.

Решението на Перес идва след разочароващ сезон за Реал. Каталунците триумфираха с втора поредна шампионска титла в Испания, а мадридският гранд отпадна на четвъртфиналите в Шампионската лига за втори последователен сезон.

Междувременно основният опонент на Перес – Енрике Рикелме – също представи амбициозни планове. Той обяви, че при евентуална победа ще опита да привлече капитана на Испания Родри и голмайстора на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, а легендата Раул ще бъде назначен за спортен директор.

След раздялата си с Челси през 2015 година Моуриньо не успя да повтори най-големите си успехи, но все пак спечели Лига Европа и Купата на лигата с Манчестър Юнайтед, както и трофея в Лигата на конференциите с Рома. Впоследствие работи още в Тотнъм, Фенербахче и Бенфика, с която има договор до лятото на 2027 година.