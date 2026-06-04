Кандидат-президент на Реал Мадрид обяви Eрлинг Холанд за бъдещо попълнение, Манчестър Сити заплаши със съдебни действия

От английския клуб категорично отрекоха твърденията на Енрике Рикелме и заявиха, че нападателят няма освобождаваща клауза за трансфер на "Сантиаго Бернабеу“
Манчестър Сити обмисля да предприеме съдебни действия, след като кандидатът за президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме заяви публично, че ще привлече Ерлинг Холанд, ако спечели предстоящите избори в испанския клуб.
По време на телевизионно участие Рикелме показа фланелка на Реал Мадрид с името на норвежкия голмайстор и обяви, че нападателят желае да играе за „белия балет“. Той дори твърди, че съществува освобождаваща клауза в договора на Холанд, която би позволила подобен трансфер.
Реакцията от страна на английския шампион не закъсня. В официална позиция клубът категорично отхвърли твърденията и подчерта, че подобна възможност не съществува.
"Появилите се в Испания информации относно бъдещето на Ерлинг Холанд не отговарят на истината. Няма никаква възможност това да се случи и не съществува договорна клауза, която да го позволява“, се казва в изявлението на Сити.
От клуба допълват, че разглеждат възможността за съдебни действия заради използването на образа на футболиста в предизборната кампания.
От своя страна бащата на Холанд – Алф-Инге Холанд, и агентът му Рафаела Пимента също отрекоха информацията.
"Всичко това е забавно, но не е вярно. Пожелаваме успех и на двамата кандидати в изборите за президент на Реал Мадрид“, заявиха те в съвместна позиция.
Освен Холанд, Рикелме обеща и трансфер на носителя на „Златната топка“ Родри, като обяви, че вече е разговарял с представители на испанския национал.
Изборите за президент на Реал Мадрид ще се проведат на 7 юни. За първи път от две десетилетия настоящият президент Флорентино Перес има реален опонент в битката за ръководния пост на клуба.