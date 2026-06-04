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Кандидат-президент на Реал Мадрид обяви Eрлинг Холанд за бъдещо попълнение, Манчестър Сити заплаши със съдебни действия

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Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
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От английския клуб категорично отрекоха твърденията на Енрике Рикелме и заявиха, че нападателят няма освобождаваща клауза за трансфер на "Сантиаго Бернабеу“

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Манчестър Сити обмисля да предприеме съдебни действия, след като кандидатът за президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме заяви публично, че ще привлече Ерлинг Холанд, ако спечели предстоящите избори в испанския клуб.

По време на телевизионно участие Рикелме показа фланелка на Реал Мадрид с името на норвежкия голмайстор и обяви, че нападателят желае да играе за „белия балет“. Той дори твърди, че съществува освобождаваща клауза в договора на Холанд, която би позволила подобен трансфер.

Реакцията от страна на английския шампион не закъсня. В официална позиция клубът категорично отхвърли твърденията и подчерта, че подобна възможност не съществува.

"Появилите се в Испания информации относно бъдещето на Ерлинг Холанд не отговарят на истината. Няма никаква възможност това да се случи и не съществува договорна клауза, която да го позволява“, се казва в изявлението на Сити.

От клуба допълват, че разглеждат възможността за съдебни действия заради използването на образа на футболиста в предизборната кампания.

От своя страна бащата на Холанд – Алф-Инге Холанд, и агентът му Рафаела Пимента също отрекоха информацията.

"Всичко това е забавно, но не е вярно. Пожелаваме успех и на двамата кандидати в изборите за президент на Реал Мадрид“, заявиха те в съвместна позиция.

Освен Холанд, Рикелме обеща и трансфер на носителя на „Златната топка“ Родри, като обяви, че вече е разговарял с представители на испанския национал.

Изборите за президент на Реал Мадрид ще се проведат на 7 юни. За първи път от две десетилетия настоящият президент Флорентино Перес има реален опонент в битката за ръководния пост на клуба.

#ФК Манчестър Сити #Ерлинг Холанд

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