БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по...
Чете се за: 01:00 мин.
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в...
Чете се за: 20:15 мин.
Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава...
Чете се за: 01:20 мин.
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград,...
Чете се за: 03:05 мин.
Антон Златанов: Между 3000 и 5000 евро плащат мигранти,...
Чете се за: 13:50 мин.
Парламентът оряза правомощията на особения търговски...
Чете се за: 03:15 мин.
Разказ от първо лице за измамата в "Баба...
Чете се за: 05:42 мин.
500 000 евро са източили от НЗОК петима души, сред които...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фенклубът на Манчестър Сити у нас организира благотворителен футболен турнир в подкрепа на 17-годишната Цветелина Маркова

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Шестото издание на инициативата ще обедини привърженици на различни футболни отбори в помощ на момиче, което се бори с рядко автоимунно заболяване

фенклубът манчестър сити нас организира благотворителен футболен турнир подкрепа годишната цветелина маркова
Слушай новината

На 14 юни в София ще се проведе шестото издание на благотворителния футболен турнир „Сити Фен Къп“, организиран от официалния фенклуб на Манчестър Сити в България. Събитието ще събере представители на български фенклубове на чуждестранни отбори, спортни организации, медии и любители на футбола, обединени от една обща кауза – подкрепа за лечението на 17-годишната Цветелина Маркова.

Турнирът ще започне в 8:30 часа на 14 юни и ще се проведе във формат на малки вратички. Освен футболните срещи, организаторите са подготвили и съпътстващи благотворителни инициативи, чрез които да бъдат набрани средства за лечението на младото момиче.

По традиция кампанията включва онлайн благотворителен търг с футболни и спортни артикули. За първи път тази година ще бъде организиран и благотворителен футболен куиз, в който участие ще вземат спортният журналист и писател Иво Иванов и издателят Христо Блажев. Част от събитието ще бъде и среща-разговор с гостите, а средствата от куиза ще бъдат насочени към образователна кауза в подкрепа на зрелостник, лишен от родителски грижи.

По време на футболния турнир желаещите ще могат да подпомогнат Цветелина чрез дарения в специално поставена дарителска кутия, както и чрез закупуване на артикули, предоставени от партньори и съмишленици на инициативата.

Дарения за лечението на Цветелина Маркова могат да бъдат направени и по банков път чрез откритата дарителска сметка на нейното семейство.

Тазгодишната кауза е посветена на 17-годишната Цветелина Маркова от Генерал Тошево. До пролетта на 2024 година нейното ежедневие е изпълнено с училище, народно пеене, танци и срещи с приятели. На 9 март обаче тя внезапно започва да губи чувствителност в краката си, а състоянието ѝ бързо се влошава.

След продължителни прегледи и лечение в България без категорична диагноза, Цвети и нейната майка заминават за Турция. Там лекарите установяват, че момичето страда от рядкото автоимунно заболяване MOGAD – заболяване на миелиновите олигодендроцитни гликопротеинови антитела.

Днес Цветелина продължава борбата си за възстановяване. Тя ежедневно провежда рехабилитация и упражнения, които да ѝ помогнат отново да се изправи и да възстанови двигателните си функции. Лечението със стволови клетки също продължава, но е свързано със значителни финансови разходи.

Организаторите на „Сити Фен Къп“ изразяват надежда, че и тази година футболът ще обедини хората около благородна кауза и ще помогне на едно младо момиче да продължи своята битка за по-добро бъдеще.

#Сити Фен Къп 2026 г

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
2
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
3
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев и кметът на района бездействат по отношение на незаконния строеж
4
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев...
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
5
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край Варна са започнали преди две години
6
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
6
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...

Още от: Български футбол

Гледайте "Мача на надеждата" на 6 юни по БНТ 3
Гледайте "Мача на надеждата" на 6 юни по БНТ 3
Рейналдо наследи емблематичния номер 7 в Левски Рейналдо наследи емблематичния номер 7 в Левски
Чете се за: 01:32 мин.
Берое получи лиценз и запази мястото си в професионалния футбол Берое получи лиценз и запази мястото си в професионалния футбол
Чете се за: 01:35 мин.
БНТ 3 ще излъчи на живо контролата Молдова - България БНТ 3 ще излъчи на живо контролата Молдова - България
Чете се за: 00:30 мин.
Арда задържа капитана си с нов договор до 2028 година Арда задържа капитана си с нов договор до 2028 година
Чете се за: 01:15 мин.
ЦСКА 1948 започна подготовката за новия сезон, Цветомир Найденов обяви два подготвителни лагера ЦСКА 1948 започна подготовката за новия сезон, Цветомир Найденов обяви два подготвителни лагера
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа? (ЧАСТ II)
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа?...
Чете се за: 20:15 мин.
Общество
Дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София Дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава без мярка за неотклонение Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава без мярка за неотклонение
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Сигнал за бомби на оживени обществени места в София, Варна и Русе
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Семейна схема е в основата на престъпната група, източила половин...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Израел и Ливан удължават примирието при условие, че Хизбула спре...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по математика
Чете се за: 01:00 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ