Фенклубът на Манчестър Сити у нас организира благотворителен футболен турнир в подкрепа на 17-годишната Цветелина Маркова

На 14 юни в София ще се проведе шестото издание на благотворителния футболен турнир „Сити Фен Къп“, организиран от официалния фенклуб на Манчестър Сити в България. Събитието ще събере представители на български фенклубове на чуждестранни отбори, спортни организации, медии и любители на футбола, обединени от една обща кауза – подкрепа за лечението на 17-годишната Цветелина Маркова.

Турнирът ще започне в 8:30 часа на 14 юни и ще се проведе във формат на малки вратички. Освен футболните срещи, организаторите са подготвили и съпътстващи благотворителни инициативи, чрез които да бъдат набрани средства за лечението на младото момиче.

По традиция кампанията включва онлайн благотворителен търг с футболни и спортни артикули. За първи път тази година ще бъде организиран и благотворителен футболен куиз, в който участие ще вземат спортният журналист и писател Иво Иванов и издателят Христо Блажев. Част от събитието ще бъде и среща-разговор с гостите, а средствата от куиза ще бъдат насочени към образователна кауза в подкрепа на зрелостник, лишен от родителски грижи.

По време на футболния турнир желаещите ще могат да подпомогнат Цветелина чрез дарения в специално поставена дарителска кутия, както и чрез закупуване на артикули, предоставени от партньори и съмишленици на инициативата.

Дарения за лечението на Цветелина Маркова могат да бъдат направени и по банков път чрез откритата дарителска сметка на нейното семейство.

Тазгодишната кауза е посветена на 17-годишната Цветелина Маркова от Генерал Тошево. До пролетта на 2024 година нейното ежедневие е изпълнено с училище, народно пеене, танци и срещи с приятели. На 9 март обаче тя внезапно започва да губи чувствителност в краката си, а състоянието ѝ бързо се влошава.

След продължителни прегледи и лечение в България без категорична диагноза, Цвети и нейната майка заминават за Турция. Там лекарите установяват, че момичето страда от рядкото автоимунно заболяване MOGAD – заболяване на миелиновите олигодендроцитни гликопротеинови антитела.

Днес Цветелина продължава борбата си за възстановяване. Тя ежедневно провежда рехабилитация и упражнения, които да ѝ помогнат отново да се изправи и да възстанови двигателните си функции. Лечението със стволови клетки също продължава, но е свързано със значителни финансови разходи.

Организаторите на „Сити Фен Къп“ изразяват надежда, че и тази година футболът ще обедини хората около благородна кауза и ще помогне на едно младо момиче да продължи своята битка за по-добро бъдеще.